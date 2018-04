จีเอ็มเอ็มฯ ส่งซีรีส์ไทยออนแอร์ทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม “Netflix”

วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา Netflix (เน็ตฟลิกซ์) ผู้ให้บริการคอนเทนท์ความบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยนำซีรีส์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ไปออกอากาศให้สมาชิกของ Netflix กว่า 125 ล้านคนทั่วโลกได้รับชมรวมกว่า 700 ชั่วโมง

โดยซีรีส์ที่จะนำไปออกอากาศในเร็วๆนี้ อาทิ Hormones (ฮอร์โมน), Bad Genius (แบด จีเนียส), O-Negative (โอเนกาทีฟ)ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกันกับซีรีส์ 11 เรื่องใหม่ที่กำลังจะออกอากาศ ไม่ว่าจะเป็น Girl From Nowhere The Series (เกิร์ล ฟอร์ม โนแวร์ เดอะ ซีรีส์), The Judgement (เดอะ จัดจ์เมนท์), Monkey Twins (มังกี้ ทวิน), Bangkok Love Stories Season 2 (แบงคอก เลิฟ สตอรี่ส์ ซีซัน 2) และ Sleepless Society (สลีปเลส โซไซตี้)

มิสเอริก้า นอร์ธ Director of International Originals ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Netflix กล่าวว่า เชื่อว่าคอนเทนท์ของจีเอ็มเอ็มฯ ที่มีความหลากหลายจะสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกที่ Netflix ให้บริการกว่า 190 ประเทศทั่วโลกจะได้พบความสดใหม่และความน่าตื่นเต้นจากการเล่าเรื่องผ่านซีรีส์ของเมืองไทย

นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ Netflix ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่และสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับคอนเทนท์จากประเทศไทย “เราภูมิใจและตื่นเต้นที่ฝีมือของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง คนเขียนบท ผู้กำกับ และทีมโปรดักชั่น จะได้เข้าถึงผู้ชมกว่าล้านคนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกตื่นเต้นที่ทีมครีเอเตอร์ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จะได้นำคอนเทนท์ที่หลากหลายสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกบนแพลตฟอร์มของ Netflix ช่วยทำให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมากขึ้น”