“ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีมั้ย?” คำถามจาก ‘ครูลูกกอล์ฟ’ ถึงเหล่าดารา คนดัง!

หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นโรงงานแล้วพบว่ามีการผลิตสินค้าในเครือของ เมจิกสกิน ในโรงงานเดียวกับการผลิตปุ๋ยเคมี (อ่านข่าว : ตำรวจอึ้ง! ค้นโรงงานคลองหลวงโยง ‘เมจิก สกิน’ ผลิตทั้งอาหารเสริม และปุ๋ยเคมี ในที่เดียวกัน) เรื่องที่ทำให้ประชาชนอึ้งขึ้นไปอีก ก็คือในบรรดาสินค้าดังกล่าว มีบางตัวที่เหล่าดาราคนดังเป็นผู้รีวิว หรือแนะนำสินค้าเหล่านั้นให้แฟนๆรู้จัก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ‘ครูลูกกอล์ฟ’ คณาธิป สุนทรรักษ์ พิธีกรคนดัง จึงโพสต์ข้อความที่ถึงเหล่าดารา คนดัง โดยว่า

ซึ่งมีคนกดไลค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้นมีโอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล , พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รวมอยู่ด้วย

ขณะที่แฟนๆหลายคนก็พากันแสดงความเห็น ทั้งทึ่ว่า

‘บอกเลยนะคะ ว่าซื้อสินค้าที่มีประเด็นทุกวันนี้ เพราะเชื่อในเครดิตของดาราที่ถือสินค้านั่นด้วยละคะ เฮ้ออออ’

‘เห็นด้วยค่ะ คือ ดารารีวิวสินค้าเราไม่อะไร แต่อยากให้การรีวิวนั้นคุณก้ใช้สินค้านั้นด้วยนะคะ เพราะถ้ารีวิวแต่คุณไม่ได้ใช้มันก้เหมือนหลอกคนดูจริงๆนั่นล่ะค่ะ’

ขณะที่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ บอก ‘นี่คือสิ่งที่พี่หมูคำนึงถึงมาโดยตลอด … ไม่เคยรับรีวิว ถ้าเราไม่ได้ใช้ ไม่ได้กินจริง’

โบว์ เอเอฟ 5-สาวิตรี สุทธิชานนท์ ก็ว่า นี่คือเหตุผลที่เธอปฏิเสธการรีวิวสินค้าที่เธอไม่ได้ใช้ ไม่ว่าจะจ่ายเงินให้มากสักเพียงไหน

‘This is why I’ve always rejected posting these types of products no matter how much money was offered (พวก ยาลดน้ำหนัก ยากินแล้วขาว กินแล้วผอม). If I don’t use it myself, I refuse to post it! I think we have the privilege in having the press in our hands and having so many opportunities to make make money, which is why we should use it consciously AND be responsible with selecting which gig to take. I wouldn’t want to be “tricked” into buying something, hence I will never “trick” other people in the same manner. Do to others as you would have them do to you! สั้นๆเลย คนที่มีสื่อในมือควรมี “จรรยาบรรณ” กับคนที่ตามเค้าอยู่ ถึงเราคนอาจจะตามไม่เยอะ แต่ก็คำนึงตลอดว่า สิ่งที่เราโพสไป จะมีโอกาสทำร้ายใครไหม ถ้ามี เราก็ไม่โพส จริงๆมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ดีนะคะ จะได้เตือนสติคนในสื่อกันด้วย’

