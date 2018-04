สุดเซอร์ไพร์ส เปลี่ยน ผกก. ‘ลิขิตรักฯ’ ส่ง ‘ใหม่ ภวัต’ จากบุพเพฯ คุมแทนหวังดึงเรตติ้งอีกระลอก

กำลังฮอตจากการเป็นผู้กำกับให้กับละคร ‘บุพเพสันนิวาส’ ที่ฟิน อินกันทั้งเมือง ล่าสุด ใหม่-ภวัต พนังคสิริ ก็ถูกส่งให้มาดูแล ละคร ลิขิตรักข้ามดวงดาว ที่ดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่าง You Who Came from the Stars โดยมีพระนางอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ แมท-ภีรนีย์ คงไทย แทนผู้กำกับคนเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวได้โพสต์ไว้ว่า

“จากกรุงศรี(#บุพเพสันนิวาส )…ไปกรุงโซล(#whoyoucomefromthestar )🛸🛸🛸💫✨เมื่อมีโชซอน ก็ต้องมี อโยธยา✨💫🛸🛸🛸อชิระ❤ฟ้ารดา………

“🛸ลิขิตรักข้ามดวงดาว✨💫””

“#ลิขิตรักข้ามดวงดาว ✨🛸💫⭐⭐⭐ฟ้ารดา✨อชิระ⭐⭐⭐ลุยไปด้วยกันน่ะน้อง…ลิขิตรักข้ามดวงดาว”

ขอบคุณภาพจาก maich3iam