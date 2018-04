“Andres Pira “ชายไร้บ้านอาศัยนอนริมหาดภูเก็ต สู่…อภิมหาเศรษฐีวัย 35 ปี

Andres Pira เศรษฐีพันล้านวัยเพียง 35 ปี นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของธุรกิจหลากหลายสาขาซึ่งมีอยู่กว่า 19 บริษัท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ฟิตเนส สำนักงานกฎหมาย ปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ และ อื่นๆ โดยมีพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 150 คน จะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตของเขาที่สุดแสนจะผูกพัน จากชายไร้บ้านสู่มหาเศรษฐี ที่มีทั้งเงินและความสุข พร้อมกับแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

Andres Pira เกิดที่เมืองสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน แต่ไม่ได้มีความสุขจากการใช้ชีวิตในเมืองที่มีแต่ความหนาวเย็นแต่อย่างใดเลย และมักมีความใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตในประเทศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยแสงแดด พร้อมกับรอยยิ้มของผู้คน กระทั่งเมื่อเขาอายุได้ 20 ปีเมื่อปู่ของเขาเสียชีวิตและทิ้งเงินมรดกจำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐ (60,000กว่าบาท) ไว้ให้ เขาจึงได้ใช้เงินจำนวนนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินมาประเทศในแถบเอเชียโดยไม่ลังเล โดยประทับใจในบรรยากาศอันร่มรื่นของต้นมะพร้าวที่เรียงรายคู่ไปกับทะเลสีครามของเมืองภูเก็ต กับรอยยิ้มและอัธยาศัยอันเป็นมิตรของชาวไทยที่มีต่อชาวต่างชาติ

ในช่วงแรกนั้น การชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากความไม่รู้ภาษา ไม่มีงาน หรือแม้กระทั่งเงินทุนสำหรับตั้งตัว ทำให้เขากลายเป็นคนไร้บ้าน อาศัยนอนอยู่ริมชายหาดด้วยเงินติดตัวเพียง 100 เหรียญสหรัฐสุดท้าย (ประมาณ 3,000 บาท) แต่เขาก็หยิ่งในศักดิ์ศรีและตัดสินใจไม่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เขาจึงมองหาเพื่อนรอบตัวด้วยความกระหายและหิวโหย เพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อนของเขากลับตอบเพียงว่า “เขาไม่สามารถให้เงินหรือให้อาหาร แต่สิ่งที่เขากำลังจะให้คือหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจจะช่วยได้”

ด้วยความหิวโหยพร้อมกับความสิ้นหวัง เขาได้เริ่มเปิดหนังสือ “The Secret” พร้อมกับค้นพบ “กฎแห่งการดึงดูด” ทฤษฎีการใช้ชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนทั้งชีวิตเขาไปตลอดกาล “ตอนนั้นผมไม่มีเงิน อดอยาก และหิวมาก ๆ ด้วยเงินติดตัวที่มีเพียงน้อยนิด ทำให้ต้องประหยัด และอาศัยนอนตามชายหาดภูเก็ต ที่สำคัญไม่รู้จักใคร และพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ ตอนนั้นลำบากมาก แต่ก็ไม่ย่อท้อ เดินออกหางานทำไปทั่ว” กระทั่ง Andres มีโอกาสเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด รับหน้าที่แจกใบปลิวสำหรับบริษัท อสังหาธุรกิจ บริษัทหนึ่งในเมืองภูเก็ต หลังจากนั้นเพียง 1 ปี เขาก็ไต่เต้าในตำแหน่งหน้าที่จากตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดการฝ่ายขาย จนในที่สุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภายใน 3 ปี โดยเขาสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และโน้มน้าวบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ให้เชื่อในความมุ่งมั่น และ วิสัยทัศน์ของเขา ทำให้ Andres ได้รับเงินทุนในการก่อตั้งบริษัท Blue Horizon Developments ในนามของเขาเอง

กระทั่งเดือนมิถุนายนปี 2561 ที่ Blue Horizon Developments แห่งเมืองภูเก็ตได้รับรางวัล Top Thai Property Developer’ และ ‘New Hotel Construction & Design’ จากสถาบัน Asia Pacific Property Awards 2017-2018 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ‘Best Developer’, ‘Best Mixed-Use Development’ และ ‘Best Mid-range Condo Development Phuket’ จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ Grand Himalai มูลค่า 850 ล้านบาท ในพิธีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการสนับสนุนโดย Thailand Property และ Dot Property Group รวมทั้งบริษัทของเขายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิ The Beach Front, Skylight Villas, Signature Villas และ Himalai Oceanfront Condominium.

Andres เล่าอีกว่า เมื่อเร็วๆนี้เขาได้มีโอกาสเดินตามความฝัน และพบปะกับปรมาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิด พร้อมเปลี่ยนชีวิต โดยเขาได้ลงทุนจัดงานสัมมนา Success Gurus ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และได้รับความนิยมจนบัตรเข้าชมขายหมดภายในเวลา 2 วัน ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีวิทยากรอย่าง Dr. Joe Vitale ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎแห่งการดึงดูด และ เจ้าของหนังสือชื่อดัง ที่มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยเป็นครั้งแรกมาร่วมบรรยายด้วย พร้อมกันนี้เขาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ด้วยการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรชื่อดังอย่าง “วู้ดดี้” วุฒิธร มิลินทจินดา พร้อมกับนางงามจักรวาลปี 2005 อย่าง นาตาลี เกลโบว่า และ ดาราขวัญใจมหาชนอย่าง ปู ไปรยา ลุนเบิร์ก ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว

เขาถือโอกาสนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจต่อหน้ามวลชนครั้งแรก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม พร้อมกับเปิดตัวหนังสือเล่มแรกที่จะวางขายในปี 2019 ชื่อว่า “From Homeless to Billionaire – The 18 Secrets of Attracting Great Wealth and Becoming a Money Magnet” ที่ได้ Dr. Joe Vitale มาเป็นที่ปรึกษา “ผมยึดถือหลักการง่ายๆ เช่น หลักแห่งการใช้ชีวิตด้วยระเบียบวินัย การปรับใช้กฎแห่งการดึงดูด The Secret, Napoleon Hill’s Think and Grow Rich ทำให้จุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมายไม่มีที่สิ้นสุด

ทุกๆ คนชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยดราม่าของคนยากจนสู่เศรษฐี อันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนอื่นๆ ถ้าคนอื่นทำได้ นั่นก็หมายความว่าคุณก็ทำได้ คุณแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลย เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการคิด จุดมุ่งหมาย หรือมุมมองให้เกิดความแตกต่างเท่านั้น ”