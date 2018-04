เพลิงไหม้บ่อน้ำมันผิดกฎหมายจังหวัดอาเจะห์ ดับแล้ว 10 (คลิป)

เจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อน้ำมันผิดกฎหมายแห่งหนึ่งในจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง 10 ราย

รายงานระบุว่า เพลิงลุกไหม้ขึ้นในเวลา 01.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันนี้ ในพื้นที่อยู่อาศัยโดยไฟลุกลามยาวนานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และยังคงลุกลามต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันเดียวกัน

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย โดยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานอย่างหนักที่จุดเกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิงเอาไว้ให้โดย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปอร์ตามินา บริษัทน้ำมันของรัฐเข้าให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้ในจังหวัดอาเจะห์ นั้นเต็มไปด้วยแหล่งน้ำมันขนาดเล็กจำนวนมากที่ส่วนใหญ่มักจะดำเนินการอย่างผิดกฎหมายโดยชาวบ้านในท้องถิ่น

10 people were reportedly killed when an oil well in East Aceh district caught fire at 2 a.m. this morning. The oil well is run by locals. Witnesses say the fire could have started from sparks from a welding work. Video: @BNPB_Indonesia pic.twitter.com/cCClOde30Y

