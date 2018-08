เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : โดย คุณอ้อ

⦁….กำธร วังอุดม ในฐานะประธานชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) และ “ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.)” เห็นร่วมกันว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายๆ ธุรกิจและทุกภาคอุตสาหกรรม ต้องหันกลับมามองตัวเองพร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน กลยุทธ์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “โฉมหน้าพลังงานไทย ยุค Disruptive Technology” ขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 08.30-13.00 น. ชั้น 6 ห้อง Synergy Hall อาคาร EnCo C ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย “เทวินทร์ วงศ์วานิช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานโดย “ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระดมชาว วพน.ทุกรุ่น จาก 1-12 แจ้งวัตถุประสงค์เข้าฟัง 104 คน วพม.อีก 55 คน และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟัง จำกัดจำนวนได้ที่ 208 คน เรียกว่าได้รับความสนใจอย่างมากมายมหาศาล เพราะเป็นการปาฐกถาพิเศษ ก่อนที่ “เทวินทร์” จะเกษียณอายุราชการ



⦁….นาวา สกาย รูฟท็อปบาร์ บนชั้น 27 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวาหัวหิน ได้ฤกษ์เปิดตัวทางการ ปลายเดือนนี้ พร้อมจุดชมวิวลอยฟ้า สกายเด็คบนพื้นกระจกใส สูงจากระดับพื้นดิน 110 เมตร แหล่งแฮงก์เอาต์ใหม่ สูงที่สุดในบรรดาอาคารในเมืองหัวหิน บอสสาว พราวพุธ ลิปตพัลลภ ร่อนการ์ดเชิญร่วม สัมผัสความระยิบระยับของท้องทะเลสู่ความงามของท้องฟ้ารอบเมืองหัวหินแบบ 360 องศา บรรยากาศความงดงาม ยามค่ำคืนผสานมนต์เสน่ห์หัวหิน เมืองท่องเที่ยวเวิลด์คลาส การันตีความงดงามวิวมหาสมุทร ทั้งกลางวันและกลางคืน ท้าทายสายเที่ยว พักผ่อน ให้ไปสัมผัสเยี่ยมชม ฤกษ์แกรนด์โอเพนนิ่ง ศุกร์ 31 สิงหาคมนี้ ที่ชั้น 27 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

จัดปาร์ตี้ฉลองใหญ่ทั้งที คุณพราวไม่มีเม้ม จัดเต็ม สีสันความสนุก แบบเหนือระดับ พบกับ Celebrity Mixologist, ท็อปเทนบาร์เทนเดอร์ ชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ “เจน แก้วยอด” สุดยอดบาร์เทนเดอร์ไทย ฝีมือระดับโลก ที่ล่าสุดคว้ารางวัล Thailand Bartender of the Year 2018, Geo Valdivieso Shanghai’s Hottest Bartenders มิกโซโลจิสต์หนุ่มหล่อ คุณภาพคับแก้ว แขกรับเชิญพิเศษ Special Guest DJ “Jamie Fisher” จากประเทศอังกฤษ 2 ศิลปินโฟล์ก อะคูสติกมากความสามารถ Jennifer Lackgren (เจนนิเฟอร์ แล็คเกรน) จาก The Voice Thailand Season 2 และ John Will Sail มาพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงตลอดงาน ในปาร์ตี้เฉลิมฉลอง นาวา สกาย รูฟท็อปบาร์ สกายเด็ค บนพื้นกระจกใส แหล่งแฮงก์เอาต์ใหม่แห่งเมืองหัวหิน

⦁….งานราษฎร์งานหลวงมีไม่ขาดระยะ สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) จัดประชุมสัญจรสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ภาคตะวันออก และในวาระเดียวกันเชิญคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.วีระชัย-ทิพวรรณ เตชะวิจิตร์ “ในโอกาสฉลองครบรอบแต่งงาน 44 ปี” โดยมี ดร.ศรีภูมิ-ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ, ไพรัช บูรพชัยศรี, ปณิธิ วสุรัตน์, สุนทร เก่งวิบูลย์ และ มร.สติ๊กแวกท์ แอนเดอร์เซ่น ณ รอยัล แกรนด์ รีเจ้นท์ พัทยา

