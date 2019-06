เรียงคนมาเป็นข่าว วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

ทำบุญตักบาตร – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป นำโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ และพนักงาน ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

ร่วมมือ – สตีเฟ่น คาร์เตอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เคมบริดจ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (Cambridge Education Group หรือ CEG) พร้อมด้วย ซานดร้า เทอโนริโอ ผจก.ฝ่ายรับสมัครนักเรียน CATS Academy Boston ประจำภูมิภาคเอเชีย ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในการจัดงาน Study in America-Join the U.S. Embassy and CEG to learn more เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี กฤตยา พิชิตนภากูล ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนการสอนและระบบการศึกษา ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

จัดหาน้ำ – ธนาคารไทยพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารบริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ของโลกและเป็นลูกค้าของธนาคารฯ เดินหน้าต่อยอด โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตŽ มอบแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีพลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบจากหวัง ไป่ ซิ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ และมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมงาน ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆ นี้

แผนพัฒนา – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED นำโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ปธ.คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์/ปธ.คณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มทรู อาทิ นพปฎล เดชอุดม รอง ปธ.คณะกรรมการบริหาร และ ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รับฟังคณะผู้บริหารโรงเรียนจากภาคเหนือที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มทรู 367 แห่ง นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ เมื่อเร็วๆ นี้

เสวนาการลงทุน – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาหัวข้อ Where are Opportunities in DM & EMŽ เพื่อให้มุมมองทิศทางเศรษฐกิจโลก และการลงทุนในทวีปยุโรป และประเทศอินเดีย โดยผู้จัดการกองทุนจาก Invesco Asset Management ให้กับตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชน โดยมีเสรี ระบิลทศพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 พร้อมคณะผู้บริหาร KTAM ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

เสริมศักยภาพ – ทีเอ็มบี นำโดย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ จัดงาน The Unbound World แนะนำโซลูชั่นที่ตอบโจทย์และเสริมศักยภาพให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจต่างประเทศในยุคดิจิทัล โดยมี ศรัณย์ ภู่พัฒน์ หน.จนท.บห.ธุรกิจการตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ และ นริศ สถาผลเดชา หน.จนท.บห.ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ร่วมงาน ณ เกษร เออ เบิร์น รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้

รสชาติใหม่ – อจลา สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์ ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 พร้อมจัดงานเปิดตัวเยลลี่รูปแบบใหม่ผสมคอลลาเจน โยโย บับเบิ้ล รสองุ่น และรสโคล่า รสชาติใหม่ล่าสุดŽ ภายใต้แบรนด์โยโย โดยมี อุรัสยา เสปอร์บันด์,ศิริพรรฒ สวัสดิ์บุรี, รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา, ศุทธิ เรืองวิทยาโชติ และ พิมพ์ลดา แววไธสง มาร่วมงาน ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

บริจาคโลหิต – คัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด เอมันนี่Ž นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 30 คน ร่วมบริจาคโลหิตผ่านกิจกรรม A Money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิตŽ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดงาน – คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดงาน INTERGENERATION FAMILY LIVING FORUMŽ โดยมี รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผอ.อาวุโส และเหล่านักวิชาการชั้นนำ ได้แก่ ไคโกะ ซูกิ, ซาแมนทา อัลเลน, ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี, รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ และสู่ขวัญ บูลกุล ร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

⦁…การเมืองยังฝุ่นตลบอยู่กับการแย่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรีหลังจากแสดงผลงานโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯอีกรอบ เพราะข้อตกลงเดิมที่แต่ละพรรคเข้าใจว่าจบ หากแต่แท้จริงแล้วยังไม่จบ เนื่องจากพลพรรคแกนนำอย่างพรรคพลังประชารัฐไม่ยอม

⦁…ปัญหาอยู่ที่กระทรวงใหญ่อย่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พรรคพลังประชารัฐอยากจะเอาไว้ในโควต้าของตัวเอง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์เคยแสดงทรรศนะก่อนได้รับเสียงโหวตว่า กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยควรเป็นของพรรคหลัก ซึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐไปแล้ว

⦁…ถ้าเป็นไปตามนี้ เท่ากับว่า “กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม” จะเป็นของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งขณะนี้มีกระแสต้านจาก 2 พรรค ดั่งที่ อนุทิน

ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ และ นิพนธ์ บุญญามณี จากพรรคประชาธิปัตย์แจง

⦁…สุดท้ายคงต้องไปจบที่การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเป็นนายกฯ ต้องมีสิทธิเลือกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างผลงานให้รัฐบาลใหม่ ดังนั้น ความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคก็เคลื่อนไหวไป แต่สิทธิเลือกบิ๊กตู่ต้องมี

⦁…ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้า คสช. ยังคาใจ ส.ส. โดยเฉพาะ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ สงสัยว่าคนที่นำยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญ ทำไมจึงไม่ขัดจริยธรรมประเด็น “ต้องยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” จึงต้องหาหน่วยงานอื่นตัดสิน หลังจากรัฐสภาโหวตเลือกนายกฯไปแล้ว

⦁…การเมืองนอกในโซเชียลก็ดุเดือดไม่แพ้กัน นอกจากคู่ ปารีณา

ไกรคุปต์ พปชร.สาวราชบุรีที่โพสต์ดุ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษก อนค. นอกจาก พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. ที่เศร้าใจชุดแฟชั่นของ พรรณิการ์ วานิช จนถูกขุดประเด็น “สีผม” ออกมาอย่างโจ๋งครึ่มแล้ว ตอนนี้วิวาทะ #RIPThailand ก็กำลังเป็นประเด็น ทั้ง เนวิน ชิดชอบ ทั้ง พิชัย นริพทะพันธุ์ ตอบโต้กันสุดสุด สำหรับผู้ชมผู้ฟัง โปรดติดตามอย่างใช้วิจารณญาณ

⦁…เศรษฐกิจไทยในห้วงเวลานี้อยู่ในภาวะเคว้งคว้าง เพราะรัฐบาลใหม่ยังไม่ชัด ข้าราชการยังรอทิศทาง นักลงทุนรอโฉมหน้ารัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่บรรดาว่าที่ รมต. กำลังแย่งชิงกันอย่างสุดกำลัง ทุกอย่างจึงยังไม่แน่นอน ทุกอย่างอยู่ในช่วงรอคอย ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ภาคประชาชนต้องแบกภาระ ยังเดินหน้าไม่หยุด ความเดือดร้อนค่อยๆ ทับถมทวีคูณเรื่อยๆ “คนยากคนจนยังต้องอดทนรอจนกว่าบรรดาผู้มีอำนาจจะแย่งผลประโยชน์กันลงตัว”

นิวรอน