เรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สิทธิประโยชน์ – สุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Ž โดยมี ประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน และไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ชมรอบพิเศษ – อัครพล คลังอัครทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอมาซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชวนเหล่าโปรกอล์ฟ โคสุเกะ ฮามาโมโต้, อาฒยา ฐิติกุล และปาจรีย์ อนันต์นฤการ ร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอŽ โดยมี สรชัย คชะสุต, พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ และชานนท์ ชัยวัฒนา ให้การต้อนรับ ที่โรงภาพยนตร์ The Bed Cinema by Omazz ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

พิชิตมะเร็ง – ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer ) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ร่วมกับ พญ.อัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ ประธานบริษัท นิวทรีพรีม จำกัด และ ริต้า ยูเนยา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการบันทึกพิชิตมะเร็งŽ โดยมี นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 6 เมื่อเร็วๆ นี้

โฮมเอ็กซ์โปร – สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร เปิดงานมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า BnB home EXPO 2022Ž พร้อมแบรนด์ดัง เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส ออโต้วัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ร่วมจัด โปรโมชั่นลดสูงสุด 80% ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

สัมมนาออนไลน์ – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022 : Whatžs Next for Thailand? โดยมี เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG, อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ขวา) และ ประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

สู้โควิด – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย วุฒิชัย ทองเสน ผู้จัดการฐาน ส่งกำลังบำรุงสัตหีบ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากกรองอากาศ N95, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์,

เสื้อกาวน์กันน้ำ, ถุงมือยาง รวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.ชลบุรี โดยมี กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

⦁…กลอนพาไป หรือ “ปากพาจน” ไม่รู้ ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย-รองประธานสภา คนที่ 2 ออกแรง ขู่ฟอด “หากรัฐบาลไม่เห็นชอบกับ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง…” พรรคจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันที

⦁…แม้กาลต่อมา “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรค จะเหยียบเบรกเสียงเอี๊ยดอ๊าด ชิงตัดบท ก่อนเรื่องจะบานปลายไปกันใหญ่ ว่า “เรื่องกฎหมายกัญชา กัญชง เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่เรื่องของรองประธานสภา”

⦁…เป็นหน้าที่ของข้าราชการ ไม่เกี่ยวกับพรรค อย่าวิตกกังวลว่าผ่านหรือ

ไม่ผ่าน “ภูมิใจไทย” เป็นผู้เสนอนโยบาย โดยมองผลประโยชน์ของประชาชน การสร้างรายได้ เป็นหลัก

⦁…แม้เสียงขู่จาก “ครูแก้ว” จะจางหายไปกับสายลมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เชื่อว่า นาทีนี้ “พรรคภูมิใจไทย” มีแรงโน้มถ่วงทางการเมืองเหนือเมฆ…มีพลังไฮเพาเวอร์ สุดยอดไร้เทียมทาน คุณภาพคับแก้ว ยิ่งกว่าเครื่องดูดซะอีก

⦁…ศึกเลือกตั้งใหญ่ต้นปี 2562 “ภูมิใจไทย” ได้ ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเข้าสภา และได้รับเทียบเชิญเป็นพรรคร่วม “ลำดับ 3” มีฐานเสียง 51 ที่นั่ง และทุกเลือกตั้งซ่อม เหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ ไม่เคยส่งผู้สมัครลงแข่งขัน

⦁…อาศัย การเดินหมากการเมือง แบบ “เทพ” มีแรงดูดเชิงกล จนสามารถขยายเพดาน ส.ส.ในสังกัด เป็น 70 เสียง ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพรรคร่วม “ลำดับ 2” เบียดแทรก “ประชาธิปัตย์” ตกขอบจอ ไปเป็นลำดับ 3 ได้อย่างมหัศจรรย์

⦁…ดีดลูกคิด ตามทฤษฎีอนุภาคของการดูด…ตามหลักคณิตศาสตร์ หาก “ภูมิใจไทย” ส่งผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ทุกสนาม ต้องเสียค่าใช้จ่ายจิปาถะ สารพัด ตามข่าวที่เขาเล่าลือกันว่า 2-3 ครั้งล่าสุด เขตละ 50 ล้านบาท

⦁…การที่ “ภูมิใจไทย” มีจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้นมาตัวเลขก้าวกระโดดจาก 51 เสียง เป็น 70 เท่ากับว่าได้ที่นั่งมาวิธีจับปลาในอ่างข้างบ้าน ใต้ถุนร้านมากถึง 19 ที่นั่ง หากผ่านมาตามช่องทางเลือกตั้งซ่อม เท่ากับว่า ต้องทุ่มทุนสร้าง ถึง 950 ล้านบาท

⦁…จากการที่ ขยันลำดับไหล่จากพรรคร่วม “ลำดับ 3” มายืนค้ำถ่อในลำดับที่ 2 ตามกฎข้อบังคับและกติกาทางการเมือง มันหนังคนละม้วน อำนาจต่อรองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

⦁…หนังตัวอย่างจาก กรณีที่กระทรวงมหาดไทย เพียรพยายามผลักดันร่างสัญญาร่วมทุน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” เข้า ครม.เมื่อช่วงต้นกุมภาพันธ์ ปรากฏว่า 7 รัฐมนตรี “ค่ายภูมิใจไทย” พร้อมใจกันบอยคอต ยื่นใบลา ไม่ร่วมสังฆกรรม

⦁…เหตุที่ว่านี้ หาก “ภูมิใจไทย” มีฐานกำลัง 51 ที่นั่ง เหมือนตอนฟอร์มรัฐบาลใหม่ๆ อาจจะจบไปแล้วซิโยม “บิ๊กตู่” ต้องตัดหางปล่อยวัด หาพรรคใหม่มาร่วมรัฐบาลได้ ไม่ยาก

⦁…แต่นาทีนี้ ดังที่บอก “ภูมิใจไทย” แปรสภาพเป็นพรรคร่วมลำดับ 2 ตัวใหญ่ยักษ์ เสียงดังมากขึ้น รถไฟฟ้าสายสีเขียว ดับเครื่องชน ขี้หักในให้ดูชมมาแล้ว

⦁…“พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง” ส่ง “ครูแก้ว” มาขว้างก้อนหินถามทาง กระแสขานรับไม่ใช่เล่นๆ ถึงเวลาชี้ขาด เข้าด้ายเข้าเข็ม ก็น่าจะหยิบฉวยมาเป็นเงื่อนไข ใส่เต็มข้อ ล่อเต็มแข้ง ในลำดับต่อไป

⦁…ทำการค้าต้องรู้จักเจรจา เดินหมากการเมือง ต้องรู้จังหวะ

พลุน้ำแข็ง