เรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

เติมพลังฟุตบอลไทย – ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และธนากร วัฒนวิจารณ์ ในนามบริษัท ฮอกไกโด ฟู้ดฯ มอบเครื่องดื่มซุปเปอร์ไฟต์ จำนวน 6,000 ขวด ให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 โดยมี นวลพรรณ ล่ำซำ, ชนาธิป สรงกระสินธ์ รับมอบ และมี อนุศาสตร์ สระทองเวียน ร่วมในพิธี ที่อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดกลยุทธ์ – ปิติ ตัณฑเกษม ปธ.จนท.บห. ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี แถลงเปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ ปี 2565 ภายใต้แนวคิด The Bank of Financial Well-beingŽ วางแผนตั้งบริษัท ttb consumer

รวมทั้งจัดตั้ง ttb spark พร้อมดิจิทัลแบงกิ้งที่เป็นมิตรและรู้ใจเพื่อตอบโจทย์และมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

คว้ารางวัล – กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย กฤติยา ศรีสนิท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ รับรางวัล Best Car & Bike Finance of the YearŽ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 (2014-2022) ในงาน Car & Bike of the Year 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ห้องเดอะ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

บูธยอดเยี่ยม – กลุ่ม บมจ.ช.การช่าง นำโดย รินรดา ตั้งตรงคิด ผช.กก.ผจก.ใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศงาน Money & Banking Awards 2021 ในกลุ่มรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Best Design Excellence Award Money Expo 2021) โดยมี เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ The Portal Ballroom ชั้น 4 อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

สาขาใหม่ – ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯระยอง ร่วมกับ สุจิตา เพ็งอุ่น รอง กก.ผจก.ใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ-Large Format บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมเปิดสาขาใหม่ ท็อปส์ มาร์เก็ต โรบินสัน บ้านฉางŽ พร้อมเผย 7 โซนใหม่ เสริมทัพด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดฉลองท็อปส์ มาร์เก็ตเปิดครบ 130 สาขา ภายใต้แคมเปญ Tops market Celebrating 130th BranchŽ ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

มอบโล่รางวัล – ธีระชัย ขันธิกุล กก.และรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ รศ.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2564 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

⦁…และแล้ว “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ลุกขึ้นเป็น “โต้โผ” จัดดินเนอร์กระชับสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. นี้ ที่ “สโมสรราชพฤกษ์” ถนนวิภาวดี โดยเชิญแกนนำพรรคร่วม คือ หัวหน้า-เลขาธิการพรรคต่างๆ ได้แก่ “พปชร., ปชป., ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา” มาพบปะกินดื่มสังสรรค์ ไฮไลต์ของงาน เชิญ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาร่วมวงด้วย

⦁…ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะก่อนหน้านี้ พรรครัฐบาล ประกาศสนับสนุน “นายฯตู่” ให้บริหารประเทศต่อไป จนสิ้นงานเอเปค ปลายปี 2565 นี้ งานเลี้ยงครั้งนี้ น่าจะมุ่งโชว์ “ความเหนียวแน่น” ของพรรคร่วมรัฐบาล และยืนยันไปในตัวว่า ทุกพรรคจะโดยสาร “เรือแป๊ะ” ไปจนกว่า “กัปตันตู่” จะนำพาไปถึงเป้าหมาย ส่วนในความเป็นจริง สภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจ เรือจะไปได้ถึงไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

⦁…ปมปัญหาหลัก ของรัฐบาล ก็คือ การแยกตัวออกไปของ “กลุ่มผู้กอง ธรรมนัส” ที่กลายเป็น “พรรคเศรษฐกิจไทย” อยู่ตอนนี้ และยัง “เคลียร์” กันไม่จบว่า “สถานะ” ของ “เศรษฐกิจไทย” คืออะไรกันแน่ “ลุงป้อม” ยืนยันว่าเป็นพวกรัฐบาล แต่พอเอาไมค์จ่อปาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้ก่อตั้งเศรษฐกิจไทย จะได้คำตอบว่า “เป็นกลาง” เจอแบบนี้เข้าไป “ลุงตู่” กลุ้มใจ หน้าตาเหี่ยวย่นแก่เกินอายุทันที

⦁…ระยะนี้ มีกระแสข่าว “ปรับ ครม.” กระเส็นกระสาย นัยว่า เพื่อ “มัด” พรรคเศรษฐกิจไทย ไม่ให้ลอยเคว้งคว้าง หลุดไปจากน่านน้ำของพรรคพลังประชารัฐ ถ้าปรับ ครม. เอาคนของเศรษฐกิจไทยเข้ามานั่งใน ครม.ได้จริง ก็ต้องถือว่า มีการ “เคลียร์” กันในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าการปรับ ครม.ยังไม่เกิดขึ้น ก็แสดงว่า เกิดรายการ “หมูไม่กลัวน้ำร้อน” อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เป็น “ความเสี่ยง” ทางการเมืองในปีสุดท้ายของรัฐบาล

⦁…ราคาน้ำมันดิบโลกทะยานไปเรื่อยๆ จากศึก “รัสเซีย- ยูเครน” ที่น่าเศร้า คือ “พลเรือน” ล้มตายจำนวนมาก จากการยุทธศาสตร์ปิดล้อมบรรดาเมืองใหญ่ แล้วใช้มิสไซล์-อาวุธหนักถล่มแหลกของรัสเซีย บ้านเรือน อาคารของเอกชน รัฐบาล โบสถ์คริสต์ สะพาน พังวินาศสันตะโร ตัวเลขผู้อพยพทะลุไปที่ 1.7 ล้านคนแล้ว ขณะที่ยุโรปตะวันตก ระดมอาวุธและความช่วยเหลือ ทุ่มให้ “ยูเครน” สงครามนี้ไม่จบง่ายๆ และแน่นอน จะมีผลเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกใบนี้

⦁…“ยูเครน” เป็นประเทศประชาธิปไตย ที่แยกจาก “สหภาพโซเวียต” โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นเสมือน “กันชน” ขนาดใหญ่ ที่กั้นยุโรปกับรัสเซีย ยูเครนมีพื้นที่ 6.03 แสน ตร.กม. เป็นอันดับสองในยุโรป รองจากรัสเซีย ใหญ่กว่าไทย ซึ่งมี 5.1 แสน ตร.กม. ประชากร 44 ล้านคน น้อยกว่าประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติเพียบ มีทั้งก๊าซ แร่ธาตุมีค่าอย่าง ลิเธียม ไทเทเนียม ส่งออกพืชผลเกษตรจำนวนมาก มีอุตสาหกรรม เครื่องบิน ฯลฯ ยูเครนจะหันไปทางไหนจึงเป็นเรื่องใหญ่มาก

กาแฟป่า