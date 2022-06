เรียงคนมาเป็นข่าว // ภาพข่าวสังคม 14 มิถุนายน 2565

⦁…ไม่ได้หายไปไหน “ม็อบไล่บิ๊กตู่” คราวนี้ตั้งแถวเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทุกอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งแยกไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง

⦁…ไม่ได้หายไปไหน “ม็อบไล่บิ๊กตู่” คราวนี้ตั้งแถวเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทุกอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งแยกไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง แล้วก็เกิดการปะทะกัน แถมยังมีนัดชุมนุมต่อเนื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่า “ความขัดแย้งไม่มีวันจบ” ถ้ายังไม่มีกระบวนการสมานฉันท์ที่ได้ผล

⦁…เกิดม็อบช่วงนี้ถือเป็นอีกจังหวะที่สุ่มเสี่ยง จากข้อเรียกร้อง “หยุดขัง” ถ้ามีผู้ชุมนุมที่นำเอาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไปจุดประกาย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ทุกกลุ่มก้อนต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ก็ไม่แน่ว่า ศึกที่น่ากลัวของรัฐบาลอาจจะกลายเป็น “ศึกนอกสภา” มากกว่า “ศึกในสภา” ก็เป็นไปได้

⦁…เหตุเกิดตอน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.ไปงานลูกรับปริญญา แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรง พร้อมสั่งการให้รองผู้ว่าฯไปดูแลความสะดวก และความปลอดภัย ตามอำนาจหน้าที่ที่ กทม.มี เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่อาจเกิดการเปรียบเทียบทัศนคติระหว่าง “คนที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “คนที่ยึดอำนาจเข้ามา”

⦁…ขณะที่ “ศึกในสภา” ในลำดับถัดไปคือ การยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น่าจะโล่งใจเมื่อเหลียวไปดูผลโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี’66 แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน เพราะแม้ร่าง พ.ร.บ.งบจะผ่านวาระแรกได้ ก็ยังมีปมเรื่อง จีที200 ที่สร้างรอยแผลให้ “บิ๊กตู่” ในฐานะ รมว.กลาโหม แล้วถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกหลายเรื่องในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลองคิดดูก็แล้วกันว่าผลจากการซักฟอกจะ “เขย่าขวัญรัฐบาล” ได้ไหม

⦁…มีรัฐมนตรีช่วย 2 คน อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หนึ่ง คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ถูกแจ้งข้อหาคดีรุกป่าเขาใหญ่ อีกหนึ่ง คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ทั้งสองคนเมื่อต้องคดีเท่ากับว่ามีความเสี่ยงบนเส้นทางการเมือง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “ข้อเท็จจริง” และพยานหลักฐาน

⦁…ห้วงเวลานี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านจาก “โรคโควิด-19” ระบาดหนัก กำลังค่อยๆ คลี่คลาย แต่ปัญหาคนไม่มีจะกินยังคงดำรงอยู่อย่างเลือดเย็น ใน กทม.อาจจะดีใจกับ ผู้ว่าฯคนใหม่ แต่ต่างจังหวัดยังเงียบเหงา ถามหาสาเหตุความซบเซา ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เศรษฐกิจแย่มากๆ” รัฐบาลจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือก็เร่งๆ ดำเนินการได้แล้ว มิเช่นนั้นเสียงไล่จะดังกว่านี้

⦁…ฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ นายบุณสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ขึ้นเวทีให้สื่อมวลชนสอบถาม พอกล่าวถึง “ผู้ว่าฯชัชชาติ” เสี่ยบอกว่ารู้จัก ขยันทำงานแต่ก็ต้องเฝ้าดู และเมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป ส.ส. เสี่ยไม่ลังเลที่จะสนับสนุนให้มีการ “เลือกตั้งใหม่” เกิดขึ้น

⦁…หลังวันที่ 9 มิถุนายน “กัญชา” ปลูกกันได้ แต่การไปใช้ประโยชน์ต้องมีขั้นตอน หลากหลายความรู้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ มีปรากฏอยู่ในงาน “มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร” ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ส่วนใครพลาดไป แต่สนใจ สามารถหาความรู้จากหนังสือ ชื่อ “มหัศจรรย์กัญชา พืชแห่งอนาคต” ที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนจัดทำ

⦁…มีคนสนใจปลูกกัญชาและกัญชงกันมากจริงๆ วัดจากการเข้าสู่แอพพ์ “ปลูกกัญ” ของกระทรวงสาธารณสุข จากวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 มิถุนายน มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 6 แสนคน เข้าใช้ระบบงาน 32 ล้านครั้ง ออกใบจดแจ้งกัญชาเฉียด 6 แสนใบ ออกใบจดแจ้งกัญชงเกือบ 2 หมื่นใบ

นิวรอน

