เรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ลอยประทีป – คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รอง ปธ.กก.บห.กลุ่มโรงแรมมณเฑียร เป็นประธานเปิดงาน ลอยประทีปประดับนที ศรีรัตนโกสินทร์Ž จัดโดย เณศราภา ทับสุวรรณ โดยมี มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์, มณเฑียร ตันตกิตติ์, สิปปทัศน์ ทับสุวรรณ และ ประยุทธ ตามธรรม มาร่วมขอพรจากสายน้ำอย่างอบอุ่น ณ ศาลาริมน้ำ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อเร็วๆ นี้

สู่เวทีนานาชาติ – รศ.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Business School (CBS) เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ซึ่ง Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นงานสัมมนา Assurance of Learning Seminar I เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคณะทางด้านบริหารธุรกิจ จัดขึ้นที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นงานสัมมนาใหญ่ จัดขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์

ลงนาม – รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ภาคินี เปล่งดีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ และ มณีรัตน์ วีระกรพานิช นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ณ ห้องประชุมสมัน สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

มอเตอร์สปอร์ต – สุรศักดิ์ สุทองวัน รอง กก.ผจก.ใหญ่ บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการใน จ.เชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambitionŽ สนามที่ 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ทัศนศึกษา – รัตนาวลี โลหารชุน ปธ.กิจกรรมโครงการ CU Alumni Connex สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดทัศนศึกษาตามรอยสถาปัตยกรรมในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 ชมวังพญาไท และบ้านพิษณุโลก ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยมี นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ณ บ้านพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดแอพพ์ใหม่ – นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ปธ.จนท.บห.กลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Well by Samitivej วางแผนสุขภาพ ด้วยฟีเจอร์สุดล้ำŽ ภายใต้แนวคิด เราไม่อยากให้ใครป่วยŽ โดยมี นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร, นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์, พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร, พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์, พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ร่วมงานด้วย ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

⦁…เหมือนจะจบ แต่ยังเกิดความรู้สึกไม่เคลียร์ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลก ที่ กสทช.จ่าย 600 ล้าน ที่เหลือให้ เอกชนบริจาคสมทบ ก่อสงครามในวงการทีวี เรื่อง “โควต้าแต่ละช่อง” ที่ได้ถ่ายทอด ซัดกันหนักถึง ลับลม คมใน เบื้องหน้า เบื้องหลัง งานนี้เป็นคดีถึงโรงถึงศาล ด้วยความกังขาใน ชั้นเชิงธุรกิจ และ แตกต่างและเหนือชั้นกว่า ระหว่าง เจ้าใหญ่ กับ เจ้าเล็ก ที่ไม่เกี่ยวกับ เรตติ้งของช่อง และงานนี้ กสทช. รับไปเต็มๆ

⦁…เป็นกระแสที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด พ.ร.บ.กัญชาฯ ซึ่งเริ่มต้นสร้างความนิยมให้กับ พรรคภูมิใจไทย ท่วมท้น จนพรรคการเมืองอื่นต้องตามน้ำ โหวตผ่านฉลุยในวาระแรก หวังร่วมกระแส แต่ต่อมาสถานการณ์พลิก “ยาเสพติด” สร้างความเลวร้ายให้พฤติกรรมคนในสังคมหนักหน่วง สะเทือนถึง กัญชา ที่ถูกใส่ความวิตกเข้าไปด้วยเต็มๆ ประกอบกับ เข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้ง ที่ พรรคร่วมรัฐบาล ต้องชิงเก้าอี้กันเองในหลายพื้นที่ ปรากฏการณ์รุมยำ “ภูมิใจไทย” ซึ่งเป็นพรรคมาแรงจึงเกิดขึ้น และไปไกลขนาดจะล้ม พ.ร.บ.ฉบับนี้

⦁…แม้ท่าทีของ อนุทิน ชาญวีรกูล จะดูอ่อนลง แต่ถึงที่สุดแล้ว หาก ภูมิใจไทย เห็นว่า “เสรีกัญชา” เรียกคะแนนเสียงกับ ประชาชนกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในมุมความหวังต่อโรคร้าย มากกว่า แล้วยืนหยัดโดยไม่สน กระแสต้าน ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะยังเรียกคะแนนได้ อย่างโดดเด่นจาก พรรคอื่น คงสนุกไม่หยอก

⦁…ว่าไป พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่จู่ๆ พรรคร่วม มีปัญหากับ ภูมิใจไทย นั้นสะท้อนความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือ การเลือกตั้งครั้งหน้า ภูมิใจไทย กลายเป็น คู่แข่งสำคัญ ที่จะแบ่งเก้าอี้ พรรคร่วมรัฐบาล ด้วยกันเอง เสียมากกว่าที่จะไปช่วงชิงจาก อีกฝ่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมหมายความว่า ฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่เปลี่ยน แต่ เปลี่ยนพรรค ไม่เปลี่ยนฝ่าย

⦁…แต่เรื่องเรียกเสียง “ฮา” มากกว่าคือ การเกิดขึ้นของกระแสถล่ม ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ด้วยที่เรียงหน้ากันออกมาอ้างว่า “ไม่มีอคติ” นั้น ล้วนแล้วแต่เห็นรูปแล้ว ได้แต่เวทนา ด้วยคนจำพวกนี้ ไม่เคยไปไหน นอกจาก พวกข้าดี พวกเอ็งเลว หลบมุมช่วงกระแสแรง โผล่หัวออกมาตอนที่คิดว่าหาแนวร่วมได้ ไม่เคยรู้ตัวเองว่า วนอยู่ในอ่าง ไม่มีอะไรมากกว่า “อคติ”

⦁…หลังจาก ใช้อำนาจ ที่ถูกตั้งคำถามว่าเกินหน้าที่ กฎหมายกำหนด ไว้ให้หรือไม่ จากการ ปราบปรามรุนแรง กับผู้เคลื่อนไหวเสนอความเห็นต่างใน เอเปค ตำรวจในบังคับบัญชาของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ต้องตั้งรับคดีมากมาย การพลิกไปเล่นบทบาท กวาดล้างพนันบอลโลก โดย ตั้งศูนย์ปราบปราม อาจจะเบี่ยงความสนใจผู้คนได้ระดับหนึ่ง ทว่าเรื่องนี้เป็นไปได้สูงที่ นักวิชาการทางกฎหมาย ที่ไม่ละเลย กติกาการอยู่ร่วมกัน จะตามไล่บี้ เพื่อให้ได้คำตอบว่า “ประเทศนี้จะปล่อยให้ใช้อำนาจกันแบบนี้” จริงหรือ

⦁…มีเรื่องราวหนึ่งของที่สะท้อน สำนึก ของ นักการเมืองใหญ่ คนหนึ่ง ที่ตกลงธุรกิจ กับ เพื่อนร่วมวงการ แล้ว อาศัย “ช่องว่างของกฎหมาย” เอาเปรียบเพื่อนอย่างเหมือน ไม่เคยมี ความละอาย เป็นเรื่องที่สะท้อนทั้ง นิสัยสะสม ของนักการเมืองใหญ่ผู้นี้ และระบบยุติธรรมที่ไม่สามารถจัดการกับ ช่องว่างที่ก่อความไม่เป็นธรรมได้ อย่ากะพริบตา อีกไม่นานเกินรอ ชื่อ นักการเมืองใหญ่ ผู้นี้จะปรากฏ ซึ่งผลจะสะเทือนต่อ พรรคการเมืองใหญ่

⦁…นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดย การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน Thailand Travelution 2022 งานแสดงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วประเทศ จัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 และมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Ballroom 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล”

