เรียงคนมาเป็นข่าว วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้เขียน กาแฟป่า

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…เดินหน้าสู่เลือกตั้งใหญ่ ชี้ชะตาประเทศ เดือนนี้ “กุมภาพันธ์” เดือนหน้า “มีนาคม” ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด หลัง 15 มี.ค. ก่อน 23 มี.ค. “บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะตัดสินใจ “ยุบสภา” เพื่อจัดเลือกตั้งใน 45-60 วัน ตกประมาณ เดือน พ.ค.

⦁…ในฐานะ “แคนดิเดตนายกฯ” หนึ่งเดียว และ “ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ หมายเลข 1” ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ถือว่ารอบนี้ “บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์” กระโจนจาก “เซฟโซน” ลงมา “ลุยถั่ว” การเมืองมากที่สุด

⦁…พรรคที่ “บิ๊กตู่” ตัดสินใจร่วมติดดาบประจัญบาน ผู้เล่นสำคัญๆ ส่วนมากมาจาก “กปปส.” ที่จุดพลุเป่านกหวีดต้าน “ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ” เมื่อปลายปี 2556-2557 ก่อนกลายเป็นเงื่อนไขรัฐประหาร 22 พ.ค.2557

⦁…“กปปส.” ในยุคนั้นเฟื่องฟู เป็น “ความหวัง” ของผู้คนชั้นกลางระดับบน และชนชั้นสูง รวมถึงคนในวงราชการ ว่าจะเข้ามา “ปฏิรูปการเมือง” ถอนรากถอนโคน “ความนิยมในตัวอดีตนายกฯทักษิณ” ให้ได้

⦁…เวลาผ่านไปเกือบ 9 ปี จาก 2557-2566 ต้องถือว่า “แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น” งานบริหารตามแผนงานเดิมเดินหน้าไป ที่หนักคือ เกิดการใช้กฎหมาย ใช้อำนาจอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพประชาชน การพัฒนาการเมือง แทบหยุดชะงัก

⦁…เลือกตั้ง 2562 อื้อฉาวด้วยกติกาพิสดาร มาถึงเลือกตั้ง 2566 ก็เริ่มมีประเด็นเรื่องการดูดดึงที่แยกไม่ออกจากการ “สะพัดของเงิน” อีกแล้ว แถมยังเกิดกระแสแรงของ “พรรคทักษิณ” ที่เดินหมากจะ “แลนด์สไลด์” ครั้งใหญ่

⦁…ส่องพรรค “ลุงป้อม” กันหน่อย “วิรัช รัตนเศรษฐ” แกนนำ พปชร. คอนเฟิร์ม “ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า” จะพา ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยมาซบ พปชร.ตามเดิม รับผิดชอบ “ภาคเหนือ” งานนี้รบกันดุเดือดแน่นอน

⦁…แวดวง “จับตา” ว่า พรรคลุงป้อมกับพรรคลุงตู่ใครจะได้ ส.ส.มากกว่ากัน รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อ “ลุงตู่” มากกว่าลุงป้อม แต่เรื่องอย่างนี้ประมาทไม่ได้ ในสนามเลือกตั้ง ใครปรับตัวเข้ากับระบบเลือกตั้งแบบไทยๆ ได้เร็วกว่า คนนั้นก็ชนะไป

⦁…ยืนยันมาจาก “เลขาฯกกต. แสวง บุญมี” ระบบ ECT Report จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เคยเกิดเมื่อปี 2562 ประชาชนก็จะได้รับทราบ “ผลคะแนน” ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ก็ต้องหวังว่า ภายใต้ “กกต.” ชุดนี้ และกติกาเลือกตั้งที่แฟร์มากขึ้น คงไม่ต้อง “นั่งรอ-นอนรอ” ผลเลือกตั้งกันยาวๆ แบบปี 2562 กันอีก

⦁…แรมรุ้ง​ วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธานเปิดประชุม​สัมนาหัวข้อ​ Doing. Good. Index. (DGI)-Working Together Towards Sustainability for Thailand’s Social Sector โดยมีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา​ ธรรมศาสตร์​ และ​ Center​ of Asian Philanthropy and Society (CAPS) ร่วมเป็นเจ้าภาพ​ วันที่​ 13​ ก.พ.2566​ เวลา 10.00 น.​ ณ​ ห้อง​ LA.107-108 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์​ มธ. ท่าพระจันทร์​ สอบถามโทร 06-3227-6259

พบปะ – ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน ที่อาคารสำนักงานมติชน เมื่อเร็วๆ นี้

จัดงาน – โกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับรอง ฉลองวันประกาศเอกราช ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี โดยมี วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมงาน ณ สยามสมาคม กรุงเทพฯ

สาขาใหม่ – พัชรี อาระยะกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 43 อย่างเป็นทางการ โดยมี สมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ความเดือดร้อนประชาชน ณ อาคารสถานธนานุเคราะห์สาขาที่ 43 ต.หน้าเมือง เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เปิดตัว – โอลิเวอร์ แฮมเมล และสมชัย ชาครศิริ เปิดตัว DKSH DEMONSTRATION Laboratory “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” และ “ศูนย์สอบเทียบ” ที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย “ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี” มั่นใจศักยภาพของประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยสู่การเป็นฮับด้านผู้นำการวิจัยและพัฒนา และศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ของทวีปเอเชียตามนโยบายของรัฐ โดยมี

มาร์โค ฟารินา, หทัยนัส ผิวทองงาม และวิจัย จันสนิท ร่วมงาน ณ บริษัท DKSH (ประเทศไทย)

มอบโล่ – นพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผจก.ทั่วไป บจก.นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Thank You Party” เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งมอบความสุขให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เป็นคนสำคัญทางธุรกิจ พร้อมทั้งได้มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย โดยมี เสกสรรค์ ตันมธุสรชัย ผู้ช่วย ผจก.ทั่วไป และศุภฤกษ์ แก้วกาญจน์ ผอ.ฝ่ายขาย ต้อนรับ ณ Castello Di Bellagio Pattaya เมื่อเร็วๆ นี้

มอบเค้ก – มณีสุดา ศิลาอ่อน ปธ.จนท.สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มอบเค้ก โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป”โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้จัดการโรงเรียน รับมอบ

ส่งมอบ – เฉลิม ดวงยี่หวา ที่ปรึกษา AXONS ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี ในระดับสากล และนางสาวพัชมน วงศ์ฝาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่ อนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

จัดนิทรรศการ – กรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการงานศิลปะ “The Art of Living” พบกับ Solo Art Exhibition ครั้งแรกของศิลปินไทยวัยเยาว์ กฤติน เทพอำนวยสกุล และกฤติณัฏฐ์ เทพอำนวยสกุล ร่วมโชว์งานศิลปะที่ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กๆ ภายใต้แนวคิด มนุษย์+ธรรมชาติ = อนาคต งานจัดถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานขายคอนโด ลักชัวรี่ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์