เรียงคนมาเป็นข่าว : ภาพข่าวสังคมวันจันทร์ที่4กันยายน2566

⦁….มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เลือกสรร ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีผู้ได้รับแต่งตั้ง 34 คน 39 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งระดับว่าการ ประกอบด้วย เศรษฐา ทวีสิน เป็น รมว.การคลังอีกตำแหน่ง, ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์, ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯและ รมว.ต่างประเทศ, อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ควบ มท.1, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.ทรัพยากรฯ, พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและ รมว.พลังงาน

⦁….สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม, สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวฯ, วราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาฯ, ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม, ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอีเอส, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม, พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน, เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม, พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ, ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข, พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม

⦁….อีก 2 คน ที่ชื่อหล่นหาย ทำให้ไม่ครบตามเพดานสูงสุด ของคณะรัฐมนตรี 36 คน รวมนายกฯ คือ 1.พิชิต ชื่นบาน ผู้มีชื่อดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ทว่าได้ประกาศขอถอนตัวไม่รับตำแหน่ง อีกคน ไผ่ ลิกค์ โควต้าพลังประชารัฐ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ส่งผล ครม.ชุดนี้ มีคณะรัฐมนตรี 34 คน ขณะที่อีก 2 เก้าอี้นั้น แม้ไม่แต่งตั้งก็ได้ก็ตาม แต่เพื่อไทยและพลังประชารัฐ คงไม่ทิ้งโควต้าที่มี ส.ส.เข้าคิวรอยาวเหยียดแน่นอน ปรับ ครม. ปรับโฉมเป็นเศรษฐา 2 เมื่อไหร่ คงจัดเต็ม ครบจำนวน 36 คน

⦁….‘รัฐบาลเศรษฐา หนึ่ง’ 34 คน 39 ตำแหน่ง เป็นเสนาบดีป้ายแดงเกินครึ่ง แต่ก็เป็นประเภทใหม่ซิง ทว่าหน้าช้ำ หากไม่อยู่ในยุทธจักรการเมืองมานาน ก็อยู่ในแวดวงข้าราชการ อายุอานามวัยเกษียณแล้ว โดยภาพรวมค่อนไปในทาง สวนทางกับการย่างเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ฤดูผลัดใบ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อเทียบกับ ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 14 พฤษภาคม ที่พรรคก้าวไกล ชนะเลือกตั้ง

⦁….รัฐบาลใหม่นับถอยหลัง เข้าทำงานทางการ พิสูจน์ฝีมือด้วยงาน ไทม์ไลน์ที่วางไว้ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำคัญ นายกฯนำเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ คาดว่า เศรษฐา ทวีสิน จะเปิดตัวนั่งหัวโต๊ะ ประชุม ครม.นัดพิเศษพุธ 6 กันยายน จากนั้นจะเป็นการประชุม ครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการสัปดาห์ถัดไป สำหรับการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้น ยังขีดเส้นใต้ไว้ที่ปฏิทินเดิม 8 กันยายน

⦁….นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ผู้ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษ เหลือโทษจำคุกต่อไป อีก 1 ปี เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา จากเดิม 3 คดี ต้องติดคุก 8 ปี ภายหลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษา แพทองธาร ลูกสาวโพสต์เฟซบุ๊ก ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนายทักษิณ จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งชีวิต ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชน และรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

⦁….โชว์คนจริง รักษาคำพูด ด้วง-ดวงฤทธิ์ บุนนาค เมมเบอร์กลุ่มแคร์ จัดให้ปาขี้ ตามที่ได้ท้าไว้ เพื่อไทย จะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกล เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับ ภูมิใจไทย+พลังประชารัฐ+รวมไทยสร้างชาติ แน่นอน ผิดไปจากนี้ ให้เอาขี้ปาหัว อีเวนต์กลิ่นไม่พึงปรารถนานี้ จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งขี้วัวที่เตรียมไว้ และอุจจาระ ที่มีผู้ตระเตรียมมา ตั้งใจปาเป็นพิเศษ ที่พื้นที่ของมูลนิธิกระจกเงา ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 บ่ายวันเสาร์ ยอมตัวเหม็นล้างออกได้ ดีกว่าให้คราบไคลฝังลึก เหม็นติดตัวตลอดชีวิต

สุดยอด CEO – วัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด CEO Best of The Best 5 ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ และจัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทย โดยมี พาที สารสิน, ศศิวิมล สุทธิเลิศ, วุฒิธร มิลินทจินดา และกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา ร่วมงาน ณ ห้อง Grand Hall 1 อาคาร TRUE Digital Park

ร่วมมือทางวิชาการ – ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีความรู้ด้าน STEM โดยมี สุจินต์ ธรรมศาสตร์, พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล และคณะผู้บริหารระดับสูงของ ม.ศิลปากร ร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 30 ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

รับรางวัล – เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Master Entrepreneur Award ด้านธุรกิจรีเทล จากเวทีนานาชาติ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารจัดการ เมื่อเร็วๆ นี้

คอนเสิร์ตการกุศล – คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมมณเฑียร เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Andante Pruit & Friends Concert” เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จัดโดย น.อ.พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี มณเฑียร ตันกติตติ์ และศิลปิน อาทิ ศรีไศล สุชาตวุฒิ ผุสดี เอื้อเฟื้อ และ ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล ร่วมงาน ณ ล็อบบี้เลานจ์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

เวิร์กช็อป – ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Juristic ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดกิจกรรมเวิร์กช็อป “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ UP SKILL การตลาดดิจิทัล” โดยมี วัลลยา แก้วรุ่งเรือง และกำแหง กล้าสุคนธ์ ร่วมงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

คว้า 3 รางวัล – กฤตภัค สุวรรณผ่อ, ศรีสุดา นิตติวัฒน์, คณิต จันทรเรืองนภา และอุณา วัชโรบล คณะผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พร้อมผู้บริหารกรุงศรี กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการคว้า 3 รางวัลจากงาน HR Excellence Awards 2023 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ขวดนี้เพื่อพี่ไม้กวาด – ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนมอบขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว จากกิจกรรม “ขวดนี้เพื่อพี่ไม้กวาด” ที่ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการแยกขยะ ผ่านโครงการมือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด” โดยมี อาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารของสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบ ณ จุดรับขยะแยกประเภท (Drop off Point) ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ดินแดง

แสดงความยินดี – พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารค่าย Be On Cloud เนื่องในโอกาสภาพยนตร์ “แมนสรวง” ทำสถิติเป็นภาพยนตร์ไทยที่มียอดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าสูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยมี พันพัสสา ธูปเทียน, ชาติชาย เกษนัส, ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา และอัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ ร่วม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้