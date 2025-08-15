เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

|ผู้เขียน
⦁….เหยียบกับระเบิดอีกแล้ว ส.อ.แห่งกองทัพบก ต้องเสียขาไปเพราะการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งๆ ที่ไทย-กัมพูชา ตกลงหยุดยิง แทนที่การสูญเสียจะหมดไป ทหารไทยกลับต้องบาดเจ็บต่อเนื่อง ด้วยจิตใจอำมหิตของผู้ประสงค์ร้าย ฝังทุ่นระเบิดเอาไว้หมายสังหารผลาญชีวิต
⦁….เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุอย่างแท้จริง ต้องการกระตุ้นความโกรธเพื่อจะให้ไทยใช้กำลังก่อน เพราะรู้ว่ากำลังพลของทัพไทยใครจะมารังแกไม่ได้แต่เพื่อเอาชนะความเจ้าเล่ห์ คงต้องระงับโกรธ หันมาใช้วิธีป้องกัน พร้อมๆ กับประจานให้โลกรู้ ตอกย้ำ ซ้ำๆๆๆ ให้โลกได้เห็นว่าประเทศเล็กก็ใช่ว่าจะมีเมตตาธรรม
⦁….ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่กองทัพ ผนึกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบโต้ความเหี้ยมโหดในพฤติกรรมวางทุ่นระเบิดสังหารที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศให้ทุกประเทศรับทราบว่า เงื่อนไขที่กัมพูชาไม่ยอมรับ ตอนที่เจรจาหยุดยิง นั่นคือร่วมกันกำจัดทุ่นระเบิด กำลังกลายเป็นอาวุธของฝ่ายตรงข้ามกองทัพไทย
⦁….หลายคนมองเห็นการกระทำของกัมพูชา ตอกย้ำว่าทำผิดอนุสัญญาออตตาวา เรียกร้องให้ใช้ช่องทางต่างๆ ฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC หันไปพลิกดูช่องทางการฟ้องร้อง ประกอบด้วย 1.รัฐภาคีเสนอหลักฐานให้ศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินการ 2.อัยการของ ICC หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบสวนเอง และ 3.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอสซี ส่งเรื่องให้ ICC พิจารณา แล้วช่องทางไหนล่ะที่ไทยจะชู้ตเรื่องกับระเบิดอำมหิตนี้ไปถึงเขา
⦁…นับวันกระแสข่าวความมั่นใจจากฟากฝั่งรัฐบาลจะมีมากขึ้น คดีคลิป สมเด็จฯฮุน เซน ที่ แพทองธาร ชินวัตร ต้องถูกร้องและศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง“พักงานนายกฯชั่วคราว” พอฝุ่นเริ่มจางหาย อารมณ์โกรธเริ่มบรรเทา เหตุผลเริ่มกลับมา การพิจารณาคดีนี้ฝ่ายรัฐบาลคงมีลุ้น เพราะน้ำเสียงเริ่มมั่นใจ อิ๊งค์ไม่ลาออก-สภายังไม่ยุบ หลังโหวตงบ’69 ถือเป็นสัญญาณที่สัมผัสได้
⦁….การเมืองมีความเคลื่อนไหวไม่หยุด จู่ๆ “นิพนธ์ บุญญามณี” ก็ร่วมโต๊ะอาหารกับ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” จากพรรคภูมิใจไทย รู้กันดีว่า พิพัฒน์ เป็นแม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทย เมื่อมีภาพมีข่าวพบปะกับนิพนธ์ ท่ามกลางความอ่อนเปลี้ยของพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้คิดกันไปได้ว่า นิพนธ์อาจตัดสินใจไปหาที่อยู่ใหม่
⦁….ยิ่งฟังคำตอบจาก “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่สื่อสอบถามคาดการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้า เห็นสอดคล้องกับข้อวิเคราะห์ว่าอาจเกิดขึ้นปี 2569 เร็วกว่ากำหนดครบวาระรัฐบาลปี 2570 ยิ่งเข้าใจได้ว่า ขบวนการการเมืองคงต้องตระเตรียมตัวกันแล้ว แม้จะมีความรู้สึกลึกๆ ว่ายังไม่อยากให้เลือกตั้งเร็ว เนื่องจากเครดิตนักการเมืองช่วงเวลานี้ สาละวันเตี้ยลงๆๆ แต่ดูเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น อย่าประมาทดีกว่า
⦁….การประชุมสภา ในวาระพิจารณางบประมาณ 69 วาระ 2-3 ไม่น่ามีปัญหา แม้พรรคประชาชนจะมีมติไม่เห็นชอบ แต่พรรคภูมิใจไทย ซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านยังสงวนท่าที ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องห่วงเรื่องโหวตหนุน หันไปกังวลเรื่องทำงานอึด อยู่ยงคงองค์ประชุมให้ครบ 3 วันแค่นั้นก็พอ
⦁….นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน งานใหญ่ “Big Motor Sale” มหกรรมขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ กำลังจะเริ่มต้น วันที่ 22-31 สิงหาคม ที่ไบเทค บางนา“จรวย ขันมณี” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป และประธานจัดงาน ชูธีม “เราจะยกโชว์รูม มาขายที่นี่!” อำนวยความสะดวกสูงสุดให้ได้เลือกชมเลือกซื้อ รถยนต์-มอเตอร์ไซค์คันใหม่ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สนใจห้ามพลาดโอกาสดีๆ ที่กำลังจะมาถึง
แม่ดีเด่นแห่งชาติ – เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เข้ารับพระราชทานรางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เฉลิมฉลอง – ศูนย์ซี อาเซียน จัดงาน “Celebrating the 58th ASEAN Day and the 10th Anniversary ofC asean” เฉลิมฉลองวาระครบ 58 ปีของอาเซียน และครบ 10 ปีของศูนย์ซี อาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ โดยมี ฉัตรวดี จินดาวงษ์, Mrs. Jayagowri Pindaya พร้อมด้วย Ms. Quek SheiTing, สุนทร ชัยยินดีภูมิ, พิษณุ สุวรรณชฎ, พลภัทร สุวรรณศร, ต้องใจ ธนะชานันท์ และโสภณ รารักษา ร่วมงาน ณศูนย์ซี อาเซียน อาคาร CW ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้
ดอกแก้วกัลยา – อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำโดยคนพิการมานำเสนอจำหน่าย โดยมี มนวิภา ประชัญคดี, ศิริขวัญ จันทรางศุ, เสาวภา เวศกาวี, ศิริพร คัมภีรยส และวิไลวรรณ ลายถมยา ร่วมประชุม เมื่อเร็วๆ นี้
น้ำใจไทยพาณิชย์ – วรวัจน์ สุวคนธ์ ปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ พลอากาศตรี ธนชัย อากาศวรรธนะ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกองทัพอากาศ นำคณะผู้บริหารและขบวนจิตอาสาพนักงานในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพ“น้ำใจไทยพาณิชย์” จำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆและประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดไทย-กัมพูชา โดยมี ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร และนาวาอากาศเอก จรินทร์ ปราบศรีภูมิ ร่วมกิจกรรม ณ ธนาคาผไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
เปิดตัว – หวาง หนิง Founder and Chief Executive Officer of POP MART International Group ร่วมกับชฎาทิพ จูตระกูล เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงาน POP MART SAWASDEE CONSIAM เฉลิมฉลองการเปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย โดยมีจัสติน มูน, ศิริพรแผลงจันทึก, วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค, ไมคา ตามไท, เคนนี่ หว่อง, อารยา เอ ฮาร์เก็ตและแอบิเกล รังษีสิงหพิพัฒน์ ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้
เสิร์ฟเอส เชียร์ไทย – สุภรณ์ เด่นไพศาล ผอ.อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้AWESOME” ในฐานะที่แบรนด์เครื่องดื่ม “เอส โคล่า” เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” โดยได้รับเกียรติจาก สมพร ใช้บางยาง, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์วงษ์ประเสริฐ, ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ และ โจอี้ ภูวศิษฐ์ มาร่วมงาน ที่สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้