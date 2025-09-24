คนตามข่าว : สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2517 อายุ 51 ปี ชื่อเล่น “เฮ้ง” ชาว อ.เมือง จ.ชลบุรี สมรสกับ “วิมลจิต อรินทมะพงษ์” มีบุตรชาย 2 คน
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ประสบการณ์ทำงาน เข้าสู่สนามการเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี
ต่อมาปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนครั้งแรก เป็น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล
ปี 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้รับการ แต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ปี 2564 ได้รับเลือกเป็น กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับทำหน้าที่ ผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ วันที่ 28 พฤศจิกายน ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
ปี 2566 เข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมกับนั่งเป็น รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ
วันที่ 28 เมษายน 2567 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน
ภายหลัง แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกฯ นำ “กลุ่ม 16” ในพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศสนับสนุน “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
กระทั่งวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โชว์ฝีมือบริหาร จัดการ และกำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ