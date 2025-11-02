เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : วันอาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2568

⦁… อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ที่มาจากสายพลังงานโดยตรง นั่งทำงานอยู่ที่อาคาร Enco B ถนนวิภาวดี ช่วงสายวันก่อน “ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 22” ซึ่งปักหลักนั่งเรียนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ขอคิวเข้าไปเยี่ยมคารวะ ซึ่ง รมต.โด่ง ก็เปิดห้องต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ไต่ถามทุกข์สุข แลกเปลี่ยนความเห็น และสอบถามถึงนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลมีแนวทาง “ควิกบิ๊กวิน” หลายเรื่องด้วยกัน รวมถึงโซลาร์ชุมชน ได้ความรู้กันพอสมควร ก่อนจะกลับลงมาเข้า Class นั่งเรียนกันต่อ
⦁…กลับมารวมพลกันอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่พิจารณารางวัลพระปกเกล้า เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทย
งานนี้นำโดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นกรรมการที่ปรึกษา ศ.วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการเดิมที่ทำงานเกี่ยวกับท้องถิ่นมาอย่างโชกโชน
ดีเดย์เปิดรับสมัครปลายปีนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2569
รางวัลพระปกเกล้า ครั้งนี้เป็นรางวัลพระปกเกล้าโฉมใหม่ จากเดิมที่แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ มีส่วนร่วม โปร่งใส เครือข่าย และลดเหลื่อมล้ำ
รางวัลพระปกเกล้าโฉมใหม่ จะเหลือเพียงประเภทเดียว โดยผนึกการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และเครือข่าย เป็นกลไกของท้องถิ่นที่ใช้พัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เท่ากับว่ารางวัลพระปกเกล้าโฉมใหม่ จะมีตัวชี้วัดที่เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันใครที่ได้รับการพิจารณาว่าโดดเด่น ก็จะได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ
เบื้องต้นนั้นคือได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้าที่มีคณาจารย์เชี่ยวชาญท้องถิ่นการันตี
และยังมีรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากกว่าได้เงินซะอีก
แต่กฎกติกา และรางวัลต่างๆ จะเป็นเช่นไร เชื่อว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกายน
ท้องถิ่นจะได้รับทราบ
จากนั้นก็เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อท้องถิ่นของเรา
⦁… เปิดแล้ว ร้าน “ครัวเกาะใหญ่ By พริกไทยสด” ดำเนินการโดย 2 พี่น้อง “พลุ กฤตพันธ์-ไอซ์ วิวรรธน์ พงษ์จีน” 2 หนุ่มทายาท จรัญ พงษ์จีน อดีตคอลัมนิสต์มติชน-มติชนสุดสัปดาห์ ที่ล่วงลับไปเมื่อปลายเดือน ส.ค. ร้านนี้ได้ทำเลดีที่ตึกแถวใน “ซอย 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา” ฝั่งตรงข้ามสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา เป็นไอเดียที่ 3 พ่อลูก และ จันทนา นาครัตน์ ภรรยาของจรัญ ร่วมกันผลักดัน และเตรียมจะเปิดร้าน หลังจากสร้างชื่อมากับร้านพริกไทยสดในสนามกรุงเทพกรีฑา แต่จรัญมาถึงแก่กรรมเสียก่อน สำหรับร้านนี้ตั้งชื่อตามบ้านเกิดของจรัญที่สงขลา วันก่อน 30 ต.ค. “พลุ” กับ “ไอซ์” ระดมครอบครัว เปิดร้านให้ลูกค้าพรรคพวกของพ่อ ไปชิมเป็นการประเดิม นำทีมโดย กำธร วังอุดม ประธานบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณหมอเรวัต วิษรุตเวช อดีตรองปลัด สธ., ชาญชัย ปรินดา สงวนวงศ์ ผู้ก่อตั้ง “ข่าวหุ้น” มากับลูกสาว แคท วลัญชทัศน์, ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ “หมาแก่” มือข่าวทีวีที่ไม่ยอมแก่, ชุติมา บูรณรัชดา แห่งเดลินิวส์ มากับ “เจ๊ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ” และครอบครัว ทวีศักดิ์ บุตรตัน มากับมิตรสหายของจรัญอีกมากหน้า
อาหารแนวใต้ รสชาติหลากหลาย ทั้งเผ็ดร้อนกลมกล่อม ไปจนถึงรสชาติแบบฟิวชั่นจากฝีมือของ “เชฟพลุ” ที่ “จรัญ” ลงทุนขัดเกลาให้ไอเดียมาตั้งแต่สมัยพริกไทยสด จนเข้าที่ จะต้มผัดแกง ล้วนแต่ลงตัว เชิญนักชิม
มาลิ้มลองกันได้ พริกแกงของที่นี่ถึงเครื่อง และเข้าถึงจิตวิญญาณของอาหารใต้ เดินทางสะดวก เข้าซอย 15 ไประยะหนึ่งจะเห็นป้ายชื่อร้าน หรือโทรไปที่ 06-6147-4193 ให้เดลิเวอรี่ ก็สะดวก หรือหมู่คณะใดต้องการอาหารสำหรับจัดเลี้ยง ก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลย
