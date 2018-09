“สุวิทย์” ร่ายยาวโชว์ประสบการณ์ ย้ำพปชร.เป็นทางเลือกใหม่คนไทย ก้าวข้ามขัดแย้ง

“สุวิทย์” ร่ายยาวประสบการณ์การทำงาน เผยร่วมพรรคการเมือง สานต่อสิ่งที่วางรากฐานไว้ ลั่นพร้อมทำ พปชร. ก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นทางเลือกยุคใหม่ของคนไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า สุวิทย์ เมษินทรีย์กับอีกก้าวสำคัญ บนเส้นทางใหม่ทางการเมือง

หลายท่านคงทราบข่าวการเข้ารับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค”พลังประชารัฐ” ของผมทางสื่อต่างๆกันมาบ้างแล้วนะครับ ผมขอใช้พื้นที่บนเพจส่วนตัวของผม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินสู่เส้นทางการเมืองให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบกันครับ

ผมสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

อย่างที่ท่านทราบกันครับ ผมเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และท่านสมคิดได้ส่งต่อให้ผมได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของ ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) อาจารย์ด้านการตลาดที่ Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University โอกาสในครั้งนั้นทำให้ผมได้เขียนหนังสือ“The Marketing of Nations : A Strategic Approach for Building the National Wealth” ร่วมกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน คือ ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นอกจากนี้ระหว่างที่ผมได้มีโอกาสช่วยงานท่านสมคิดทางการเมืองช่วงปี 2546 จนถึงปัจจุบันผมยังเขียนหนังสืออีกหลายเล่ม โดยส่วนใหญ่เนื้อหาจะบอกเล่าถึงความเป็นไปของโลกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น “เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม” “โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม่ (Post Knowledge Based Society), “จุดเปลี่ยนประเทศไทย : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์” และเล่มล่าสุด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ: หลุดจากกับดัก พ้นจากชาติที่ล้มเหลว” เป็นต้น

ผมได้มีโอกาสทำงานในภาคการศึกษา โดยเป็นผู้อำนวยการ Sasin Institute of Global Affairs ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานกับบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรของรัฐในระดับบริหารและการให้คำปรึกษาในเชิงนโยบาย อาทิ บริษัท LEK Consulting บริษัท Booz Allen & Hamilton หรือการเป็นกรรมการบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิ บมจ.ไทยออยล์ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. น้ำมันพืชไทย หรือในสายการเงินการลงทุน เช่น กรรมการธนาคารนครหลวงไทย และเป็นที่ปรึกษา ตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

ประสบการณ์ตรงนี้เองที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และเข้าใจในมุมมองของภาคธุรกิจ การได้เห็นภาพใหญ่ในเชิงมหภาคที่จะวางนโยบายเพื่อรองรับและขับเคลื่อนงานต่างๆ

สำหรับเส้นทางทางการเมืองของผมในยุคแรกนั้นเริ่มต้นเมื่อปี 2546 หรือประมาณ 14 ปี มาแล้วครับ ผมได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น

– ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

– ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

– ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ซึ่งท่านสมคิดก็ได้มอบหมายงานให้ผมรับผิดชอบในหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดคือการบริหารจัดการงานกับหลายภาคส่วนเพื่อปั้นและขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP ซึ่งเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

หลังรัฐประหารโดย คสช. ผมถูกเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ช่วงนั้นเองที่ผมได้มีแนวคิดในการร่างนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หลังจากนั้นผมได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ และปรับย้ายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับงานสำคัญคือ เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และปัจจุบันผมได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวผมเองมีโอกาสได้ทำงานการเมืองในหลายช่วงเวลา แต่ละยุคสมัยมีบริบทและปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก มีรัฐบาลในหลายรูปแบบแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในหลายเรื่องที่สำคัญของประเทศได้ และนอกจากการแก้ปัญหาแล้วยังมีอีกเรื่องซึ่งผมให้ความสำคัญมากที่สุดคือการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนให้พร้อมไปกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะให้พร้อมกับอนาคตข้างหน้าที่จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายมิติและปัจจัย ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ผมมีนโยบาย”วิทย์สร้างคน” เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญที่เราจะปลูกฝังให้พวกเขาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ

และอีกภารกิจที่สำคัญของผมที่ยังต้องขับเคลื่อนให้สำเร็จคือ การจัดตั้งกระทรวงใหม่ ซึ่งจะควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการอุดมศึกษาและสภาวิจัยแห่งชาติซึ่งกระทรวงใหม่นี้ ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์สองเรื่อง คือ 1) เป็นกระทรวงที่เตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 และ 2) เป็นกระทรวงหลักในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม ซึ่งผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กระทรวงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

ที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงประสบการณ์การทำงาน ความหวังและความตั้งใจที่ผมได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคการเมือง เพื่อมีโอกาสได้สานต่อในสิ่งที่ผมได้ช่วยวางรากฐานเอาไว้ และอยากที่จะขับเคลื่อนต่อให้สำเร็จ การพัฒนาประเทศไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ ต้องอาศัยเวลาและการร่วมแรง ร่วมใจ กันทั้งรัฐบาลและประชาชน ความสามัคคีของคนในชาติ ประชาชนต้องกล้าเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับตัวให้ทัน

“ผมตั้งใจไว้ว่าจะทำให้พรรคพลังประชารัฐ เป็นทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน ที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง เดินหน้าประเทศไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ”

สุดท้ายนี้ ผมขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจผมในงานทุกอย่างที่ผมทำนะครับ กำลังใจเหล่านี้เป็นพลังสำคัญให้ผมมีแรงใจและพละกำลังในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติของพวกเราทุกคนต่อไปครับ