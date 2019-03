“ชำนาญ”​ แนะ “บิ๊กตู่” เคลียร์ให้ชัดเจ้าหน้าที่รัฐหาเสียงได้หรือไม่ แนะลาออก ดัน “บิ๊กป้อม” รักษาการ เชื่อ 24 มี.ค. พิสูจน์ บัตรเลือกตั้งแข็งแกร่งกว่ากระสุนปืน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เตรียมขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ 4 ภาค ในฐานะแคนดิแดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ว่า การปราศรัยเป็นสิ่งที่แคนดิแดตควรทำ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) บอกว่าทำได้ แต่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (15) และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 14-15 ในการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ กกต. ควรจะเคลียร์ก่อนว่าใช่หรือไม่ หรือจะเลี่ยงคำแบบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นเรื่องค้างคาใจที่หลายคนเห็นว่าอาจจะมีผลภายหลังเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามปกติพล.อ.ประยุทธ์ พูดคนเดียวมา 5 ปี แล้ว ก็อย่างที่พรรคอนาคตใหม่และพรรคอื่นๆเคยเรียกร้องว่าควรจะลาออกจากตำแหน่ง และรักษาการ เพราะขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ยังถือมาตรา 44 อยู่ ยังมีอำนาจในการปลดกกต. รวมถึงการแก้ไขกฎหมายได้ ทำให้คนไม่เชื่อถือในความเป็นกลาง มองว่าเอาเปรียบทุกวิถีทาง

“หัวหน้าคสช.ออก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ขึ้นแทนไม่เห็นเป็นอะไร ไหนๆก็คนๆเดียวกันอยู่แล้ว พูดจาภาษาเดียวกันอยู่แล้ว ครอบคลุมทุกอย่าง และกติกาก็เอื้อหมดแล้ว แต่ก็อย่างว่า ยังไงก็สู้เสียงประชาชนไม่ได้ วันที่ 24 มีนาคมนี้ก็คงเป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนคนไทยจะเอายังไง ถึงมีคำของอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐบอกว่า The ballot is stronger than the bullet. บัตรเลือกตั้งแข็งแกร่งกว่ากระสุนปืน” นายชำนาญ กล่าว

นายชำนาญ กล่างถึงการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของพรรคอนาคตใหม่ ว่า เราตระเวนเปิดเวทีใหญ่หลายจังหวัด ซึ่งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าว่าจะเดินทางไปให้ครบ 77 จังหวัด เพราะทุกจังหวัดมีความสำคัญ​และทุกคนอยากพบกับนายธนาธร โดยในวันที่ 8-9 มีนาคมนี้จะเดินทางไปลงพื้นที่หาเสียงในภาคเหนือ อาทิ จ.ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย