‘วัฒนา’ จวก ‘บิ๊กแดง’ ชี้ ศักดิ์ศรีทหารเกิดจากการทำหน้าที่ตัวเอง ไม่ใช่ทำเกินหน้าที่

วันนี้ (7 มี.ค.) นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครส.ส.เขตบางแค โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก Watana Muangsook แสดงความเห็นถึงท่าที ผบ.ทบ. ระบุว่า

เสร็จจากการเดินหาเสียงในเขตบางแค ผมเห็นข่าวจากเฟสบุ๊คชื่อ “บิ๊กแดงแฟนเพจ” ที่โพสต์ทำนองว่าทหารจะตบเท้าเตรียมปกป้องศักดิ์ศรีทหารและผู้บังคับบัญชาด้วยชีวิต ยิ่งทำให้เหนื่อยมากขึ้นและเป็นห่วงบรรยากาศประเทศก่อนการเลือกตั้ง จึงอยากขอเตือนสติก่อนจะกู่กันไม่กลับ

เรื่องนี้เกิดจาก พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ฯ ไปช่วยลูกพรรคหาเสียงที่ปราจีนบุรีแต่มีทหารในชุดพรางมาติดตามจึงถูกท่านตะเพิดให้กลับไปทำหน้าที่ของตัวคือป้องกันประเทศซึ่งผมเห็นด้วย เพราะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นของ กกต. ไม่ใช่หน้าที่ของทหาร การรักษาความสงบภายในก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ สิ่งที่ทหารกระทำนอกจากจะไม่ใช่หน้าที่แล้วยังเป็นการทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งอีกด้วย

เมื่อเกิดเรื่องขึ้น ผบ.ทบ. ได้มอบให้ทหารไปแจ้งความดำเนินคดีกับพล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์แล้วก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดำเนินการไปตามกฎหมาย แม้จะมีคนจำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตถึงวุฒิภาวะของ ผบ.ทบ. ว่าเหตุใดจึงเอาเรื่องแบบนี้ไปรกศาล แต่การสร้างภาพของกำลังพลออกมาตอบโต้กับประชาชนด้วยข้ออ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีคือการซ้ำเติมสถานการณ์ของประเทศ ทั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะทหารไม่รู้จักหน้าที่ของตัว

ทหารที่ออกมาแสดงพฤติกรรมดังกล่าวคงคิดว่า ศักดิ์ศรีในวิชาชีพของตัวจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปิดปากผู้วิจารณ์ หารู้ไม่ว่าศักดิ์ศรีมิได้อยู่ที่การได้รับเกียรติ แต่อยู่ที่สมควรได้รับเกียรตินั้นหรือไม่ (Dignity does not consist in having honors but in deserving them) นั่นคืออาชีพของตนจะมีศักดิ์ศรีต่อเมื่อได้ทำหน้าที่ของตัวอย่างเต็มความสามารถเท่านั้น คำถามคือทหารได้ทำหน้าที่ของตัวคือการป้องกันประเทศหรือกำลังเสพติดอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่ไม่ใช่หน้าที่

ผมจึงขอร่วมประณามท่าทีของ ผบ.ทบ. ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ประชาชนที่มีความเห็นควรปรับลดงบประมาณกองทัพว่าหนักแผ่นดิน หรือพฤติกรรมล่าสุดที่ส่งอิทธิพลไปถึงลูกน้องอันไม่เป็นผลดีกับบรรยากาศการเมืองและเป็นภัยต่อการพัฒนาประชาธิปไตย อยากเตือนด้วยความหวังดีว่าประชาชนอดทนกับอำนาจเถื่อนมาเกือบห้าปีแล้ว การที่ประชาชนใช้ถ้อยคำตอบโต้ด้วยความเหลืออดกับการผิดหน้าที่ของทหาร ผบ.ทบ. ควรได้สติรีบพาทหารกลับกรมกองไปทำหน้าที่ของตัวให้มีศักดิ์ศรี แต่กลับมา “หัวร้อน” กับการวิจารณ์ถือว่าเป็นการแสดงระดับวุฒิภาวะที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับคนถือปืน

#24มีนาจับปากกาฆ่าเผด็จการพาทหารกลับกรมกอง #เพื่อไทยหัวใจคือประชาชน