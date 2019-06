ครบ 1ปี อนาคตใหม่จัดงานใหญ่ เดินไปด้วยกัน ‘ธนาธร-ปิยบุตร’โชว์วิชั่น ‘วรรณสิงห์’ ขึ้นด้วย

“อนาคตใหม่” จัดงานครบรอบ 1 ปี เดินไปด้วยกัน “ธนาธร” แถลงวิสัยทัศน์ “วรรณสิงห์ – เพชร กรุณพล” ร่วมทอล์ก ผู้สนใจเข้าฟรีตลอดงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ แจ้งกำหนดการงาน “ครบรอบ 1 ปีพรรคอนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน : Walk with me, Talk With me” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมในงานมีการระดมทุน รับสมัครสมาชิก และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ขณะที่บนเวทีมีการแสดงดนตรีสด เพลง The Future of our country, เพลง ทุ่งฝันวันใหม่ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพูดคุยบนเวที ซึ่งมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมาร่วมด้วย อาทิ นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรและนักเขียน, นายกรุณพล เทียนสุวรรณ หรือ เพชร ดาราชื่อดัง, ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์บอย เจ้าของเพจตุ๊ดส์ รีวิว โดยมี นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เชียงราย เขต 1 และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 22 เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดงาน