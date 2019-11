‘จุรินทร์’ เดินหน้า เชื่อมสะพานสื่อไทย-จีน เป็นประธานมอบรางวัลบุคคลแห่งปีที่ชาวจีนรู้จัก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. ที่ ICONSIAM นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Headline Person of the Year Awards ปี 2019 ครั้งที่ 7 โดยแสดงความยินดีกับการเปิดงาน Thailand Headline Person of the Year Awards ปี 2019 ครั้งที่ 7 ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในอีกมิติหนึ่ง สำหรับการมอบรางวัลบุคคลแห่งปีในมิติของการสร้างสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนถือเป็นภารกิจและเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรู้สึกชื่นชมที่กิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 7 แล้วโดยทราบว่าหลายฝ่ายขนานนามว่าเป็นงานออสก้าเมืองไทยโดยบุคคลที่ได้รับรางวัลล้วนได้รับความนิยมในการนำเสนอข่าวติดอันดับจากสื่อจีนในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลทั้งวันนี้และที่ผ่านมา

“ในวันนี้สำหรับในส่วนของความสัมพันธ์ไทยจีนทางด้านเศรษฐกิจการค้า ล่าสุดผมเพิ่งนำคณะของกระทรวงพาณิชย์และเอกชนจากประเทศไทยไปร่วมงาน Chaina International Imports Expo ซึ่งเกิดจากการเชิญของรัฐบาลจีนและมีท่าน สีจิ้นผิงได้ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานการเปิดงานซึ่งประเทศไทยปีนี้ได้รับเกียรติเป็นแขกพิเศษของทางการจีนและได้มีโอกาสนำภาคเอกชนไปขายสินค้าและสามารถสร้างมูลราคาการส่งออกในงานนี้ถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและการที่รัฐบาลจีนได้ให้โอกาสกับภาคเอกชนไทย รวมทั้งอีกหลายประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของรัฐบาลจีนและความร่วมมือที่ดีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศไทย” นายจุรินทร์ กล่าว

สำหรับThailand Headline ทราบว่าเป็นสื่อที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีส่วนสำคัญในการรายงานข่าวสารจากประเทศไทยในหลายมิติทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนชาวจีนนับ 1,000 ล้านคนได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารจากประเทศไทยในฐานะอย่างน้อยที่สุดรองนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทย ขอถือโอกาศนี้ ขอบคุณที่สื่อสารข่าวสารจากประเทศไทยไปสู่การรับรู้ของประชาชนชาวจีนซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นของประชาชนชาวจีนอย่างน้อยที่สุดงานทางด้านวัฒนธรรม และงานทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจและขอสร้างความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและในระดับประชาชนของสองประเทศให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป