ธนาธร รุดคุยประชาชน ริมคลองสามเสน รับฟังทุกข์คนชุมชนเมือง ใช้ทำข้อเสนอถึงรบ.

วันนี้ (17 เม.ย.) นายคริส โปตระนันทน์ อดีตผู้สมัครส.ส. กทม. พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

“เมื่อคืน กลางดึก มีโทรศัพท์สายนึงโทรหาผม

ธนาธร: คริส ชาวบ้านเป็นยังไงบ้าง ลำบากมั้ย?

คริส: ชาวบ้านลำบากจริงหรือไม่จริง พี่ต้องลงมาดูด้วยตาตัวเอง

ธนาธร: โอเค เดี๋ยวผมลงไป

คริส: งั้นพรุ่งนี้เลย เจอกัน 10 โมง ริมคลองสามเสน ครับพี่

ผมเชื่อว่า การที่พี่เอกได้คุยกับชาวบ้านวันนี้อย่างถึงพริกถึงขิงตลอดสองชั่วโมงจะนำไปสู่การทำข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอย่างแน่นอน

เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์

(The voice of the people is the voice of god)”