‘บิ๊กป้อม’ถก กนภ. หนุนยกระดับไทย มีส่วนร่วมแก้โลกร้อนในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)รองประธานคนที่ 1 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กรรมการและเลขานุการ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุน (Support needs) ของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการดำเนินการ (Policy Implementation) ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ (Technology Development and Transfer) ด้านเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการดำเนินการ (Mechanisms and Instruments) และด้านระบบการติดตามประเมินผลและข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Information and M&E Systems)



พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้สผ. นำเสนอ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก

​นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง)พ.ร.บ.ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย ต่อที่ประชุม กนภ. เพื่อรับทราบด้วย