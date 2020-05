ครม.เคาะยกระดับร่วมมือไปรษณีย์ไทย-ญี่ปุ่น หวังขายสินค้าท้องถิ่นผ่านออนไลน์ง่ายขึ้น

ครม. เห็นชอบการลงนามความร่วมมือความร่วมมือด้านไปรษณีย์ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความร่วมมือด้านไปรษณีย์ หวังให้ปชช.ขายสินค้าท้องถิ่น-ผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Cooperation in the Postal Field between the Ministry of Internal Affairs and Communications of Thailand) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปลี่ยนการลงนามเป็นรัฐมนตรีว่าการของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านไปรษณีย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีดีอีเอสมอบหมายลงนามร่างบันทึกความร่วมมือ ด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ ที่ทดแทนฉบับเก่าที่สิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยยังคงหลักการเดิม แต่ปรับเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น การแปลงที่ทำการไปรษณีย์ในประเทศไทยให้ประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์เกษตรมาขายในช่องทางออนไลน์ สำหรับขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่ายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ญี่ปุ่นและไปรษณีย์ไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น (Japanese private/public agencies) และไปรษณีย์ไทย รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ การเชื่อมโยงระหว่าง Platform e-commerce ของญี่ปุ่น และไปรษณีย์ไทยในการเอาสินค้าท้องถิ่นมาเชื่อมกันให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองประเทศ โดยร่างความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี