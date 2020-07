‘พช.-ไอคอนสยาม’ จัดงาน ‘ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม’ ช้อปสินค้าโอทอป ฟื้นศก.สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ชั้น G ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการสุขสยาม ร่วมเปิดงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม” สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า หน้าที่หลักของกรมการพัฒนาชุมชนคือ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ครั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน และเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกันจัดงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม” ระหว่าง 16-29 ก.ค. 63 เพื่อสานต่อการรวมพลังคนไทยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย พร้อมสร้างความสุข ด้วยการชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทย เพื่อช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด-19 โดยภายในงานได้คัดสรรสินค้าโอทอป ภูมิปัญญาไทย มาจำหน่ายใจกลางเมือง ซึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปที่สำคัญในงานนี้ก็คือ “ผ้าไทย” จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

“การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นการทำงานแบบดาวกระจาย โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย เงินทุกบาทที่ท่านได้เลือกซื้อสินค้า จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชนบทดีขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนสินค้า สิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ นอกจากจะช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆ ได้แล้ว ก็ยังสามารถช่วยให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤติในครั้งนี้ได้ด้วย” อธิบดี พช. กล่าว

ดร.วันดี กล่าวว่า เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าหัตถศิลป์ของคนไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลก และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้รื้อฟื้นในทุกมิติของผ้าไทย และปีนี้ผ้าไทยได้รับโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ เพราะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับโครงการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

“ถ้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะอยู่ได้ แม้จะเจอผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม ในวันนี้สิ่งที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ คือการช่วยกันกินของไทย ใช้ของไทย สวมใส่ผ้าไทย รวมทั้งการมาช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการที่โครงการสุขสยามในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน” ประธานสภาสตรีฯ กล่าว

ด้านนางลักขณา กล่าวว่า ในฐานะที่เมืองสุขสยามเป็นพื้นที่นำเสนอมหัศจรรย์วิถีไทยที่รวบรวมสิ่งดีงามจากทั่วประเทศสู่สายตาชาวโลก เมืองสุขสยาม จึงร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นใจเมือง ชาวเมืองสุขสยาม ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 พร้อมเปิดการค้าโลกสู่ยุควิถีแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ พร้อมร่วมพัฒนา และเสริมสร้างผู้ประกอบการให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เมืองสุขสยาม ยังคงเอกลักษณ์เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย โดยการสร้างปรากฏการณ์การแสดง สุขสยามกันเถอะเรา เพื่อสร้างสีสัน และความสุข ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศความสุข และขอให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ของสุขสยาม ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

ขณะที่นายสุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดประตู การค้าโลกในมิติ วิถีชีวิตปกติใหม่ เป็นการต่อยอด ความสร้างสรรค์ และมูลค่าเพิ่มในการร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก ประกาศจุดยืนแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป พร้อมกับเชื่อมฐานผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศไทย และถอดรหัสความต้องการของตลาดสากล รวมถึงตอบโจทย์ร้านค้า จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ โดยตลอดปี 2563 เมืองสุขสยาม จะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนับสนุนโอทอป ตามเส้นทางพระเจ้าตาก จากอยุธยา สู่กรุงธนบุรี อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม” ประกอบไปด้วย “OTOP TO THE TOWN : ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด” รวบรวมร้านค้า 4 ภาค อาทิ Walee ลายผ้าบนผิวน้ำ จ.อยุธยา, กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผาสิงห์ จ.อุดรธานี, กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย, กระจูดวรรณี จ.พัทลุง, ลำพูนไหมไทย จ.ลำพูน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงสุขสยาม กันเถอะเรา การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ภายใต้วิถีชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) มีแรงบันดาลใจ เพื่อฟื้นใจเมืองสุขสยาม ผ่านเรื่องราว สร้างกำลังใจให้กับร้านค้า สร้างบรรยากาศให้เมืองมีประสบการณ์สารพัดสุข สนุกแบบไทย พร้อมสอดแทรกการประชาสัมพันธ์ร้านค้าในเรื่องราวที่แสดง โดยแบ่งการแสดงเป็น 5 องค์ อาทิ องค์ 1 “ม่วนซื่นคืนสุข” (ภาคเหนือ) องค์ 2 “สนุกหรอยแรง” (ภาคใต้) องค์ 3 แซงแซ่บอีหลี” (ภาคอีสาน) องก์ 4 “สีสันภาคกลาง” (ภาคกลาง) และองก์ 5 “วางทุกข์สุขกันเถอะเรา” (Finale) พร้อมละครสั้น ละครบุพเพเฮฮา (ออเจ้า) และละครพญาน้อยชมตลาด ซึ่งเป็นการแสดงในรูปแบบ The Musical Lip sync Show โดยผู้แสดงใส่หน้ากากผ้าลวดลายหน้าพระ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน ระหว่าง 16-29 ก.ค. 63 ณ ชั้น G เมืองสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม