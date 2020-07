ครม.เห็นชอบ ความร่วมมือต่อต้านยาเสพติด ไทย-เกาหลีใต้ ยกระดับสกัดเส้นทางจากสามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่าง สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยเป็นประเทศปลายทางที่ถือเป็นตลาดบนของยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์และยาบ้า) เนื่องจากมีราคาขายส่งและขายปลีกที่สูงมาก ที่ผ่านมาสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการให้สนับสนุนความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ทั้งด้านงบประมาณการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติดระหว่างกันและเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า เกาหลีใต้ จึงได้จัดทำร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส และสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่ก่อขึ้น โดยเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและสมาชิก และเพื่อปกป้องความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคู่ภาคี ผ่านขอบเขตความร่วมมือด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1)การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติด 2)การให้การสนับสนุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด เช่น ความช่วยเหลือระหว่างกันในการติดตามเพื่อค้นหาเครือข่ายการค้ายาเสพติด 3)การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการทุก 2 ปี และ 4)การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการฝึกอบรม เช่น ฝึกอบรมยุทธวิธีในการติดตามเครือข่ายการค้ายาเสพติด

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามหนังสือความร่วมมือฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างไทยและเกาหลีใต้แล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของไทยภายใต้ความร่วมมือกรอบอาเซียน โดยปฏิบัติตาม ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drug 2016 – 2025 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งให้อาเซียนปลอดจากยาเสพติด สามารถกำหนดแนวทางความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน มากไปกว่านั้น ยังสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ภายใต้ ASEAN – ROK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2016-2020) อีกด้วย