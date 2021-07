‘บิ๊กตู่-อนุทิน’ เปิด ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ ไม่หวั่นโควิด

‘บิ๊กตู่’ควง’อนุทิน’ เปิด ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ ไม่หวั่นโควิด

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.เวลา08.00 น.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วยคณะ อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายดิตทัต โหรตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช.เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยนายกฯ โดยสารเครื่องบินกองทัพอากาศ Air bus 320 หมายเลข 60205

ต่อมาเวลา 09:50 น พล.อ.ประยุทธ์ และคณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเตรียมเปิดโครงการ”ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” โดยนายกระฐมนตรี กล่าวทันทีที่พบกับข้าราชการ ประชาชน และภาคเอกชนที่มารอต้อนรับ ว่า “ยินดีที่ได้มาพบกันวันนี้เป็นวันที่รอคอย ดังนั้นเมื่อวันนี้เริ่มต้น ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองไปให้ได้ อยู่ที่คนทุกคน ขอบคุณทุกคนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเสียสละขอบคุณทุกคน ทั้งแพทย์พยาบาล อสม. You get what you do ทำดีก็ได้ดี ”

ทั้งนี้ ตามกำหนดการ เวลา 09.45 น. นายกฯและคณะ ตรวจเยี่ยมการคัดกรองนักท่องเที่ยว เข้า – ออก จังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการลงพื้นที่ นายกฯโดยสารรถToyota Alphard ทะเบียน กษ 199

จากนั้น เวลา 13.45 น.นายกฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “HUG THAIS HUG PHUKET” จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง

ก่อนจะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอเมือง

เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมการฟื้นคืนสภาพของชายหาดและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้น เวลา 17.10 น. นายกฯต้อนรับนักท่องเที่ยว สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในเวลา 18.40น.