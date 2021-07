โทนี แนะนำหนังสือ ‘หน้าหนา ใจดำ’ สอนกลยุทธ์บริหาร บอกอ่านแล้วอาจอยู่ครบเทอม

โทนี แนะนำหนังสือ ‘หน้าหนา ใจดำ’ สอนกลยุทธ์บริหาร บอกบิ๊กตู่ อ่านแล้วอาจอยู่ครบเทอม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม โทนี วู้ดซัม หรือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเสวนาผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ในตอน ล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อ?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่มีการร่วมเสวนาอยู่นั้น โทนี ได้แนะนำหนังสือ Thick Face Black Heart ประพันธ์โดย ชิน หนิงชู พร้อมอธิบายว่า หนังสือ หน้าหนา ใจดำ เป็นหนังสือ สอนให้ผู้นำ รู้จักบริหารจัดการได้อย่างดี

“Thick คือส่วนที่หนา ซ่อนจิตใจไว้ Black บังคับให้คนอื่น ทำตามความตั้งใจตัวเอง ตัวนักเขียน ไปอยู่อเมริกา เขียนให้คนเข้าใจ ในส่วนลึกของตัวเอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้นำ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ”

ทั้งนี้ โทนี ยังได้กล่าวในช่วงตอนหนึ่ง เมื่อพูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่โทนีคาดว่าจะยุบสภา และเลือกตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์ โทนี ยังได้กล่าวว่า อยากให้นายกฯ ไปฟังอะไรในโซเชียลมีเดียบ้าง จะได้ไปปรับปรุง และ ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู อาจจะอยู่ครบเทอม

สำหรับหนังสือ “Thick Face, Black Heart : The Warrior Philosophy for Conquering the Challenges of Business and Life” เป็นหนังสือที่แต่งโดย ชิน หนิงชู ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจในเอเชีย ที่ใช้ภูมิปัญญาจีนโบราณ ประวัติศาสตร์การทหาร และแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการจีนสมัยใหม่ มานำเสนอกลวิธีสู่ความสำเร็จ

โดยในเว็บไซต์ goodreads ยังได้มีหลายคนเข้าไปให้คะแนนแนะนำ 5 ดาว และคอมเมนต์ว่า เป็นหนังสือที่อาจารย์ให้คำแนะนำ นับได้ว่าเป็นหนังสือที่ดี ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จได้