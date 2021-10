74 องค์กร หนุน อบจ. กำหนด ‘6 ตุลา’ วันปกป้องเสรีภาพ น.ร.-น.ศ. ย้ำเตือน ‘สังหารหมู่ในสถานศึกษา’

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนข้อเสนอให้องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดวันที่ 6 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” (the International Day for the Protection of Students’ Freedom of Expression) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจาก “องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)” ได้เสนอ ให้องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดวันที่ 6 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันปกป้องเสรีภาพ ในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” (The International Day for the Protection of Students’ Freedom of Expression) เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งเหตุการณ์ไม่เพียงเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ยังรวมถึงจังหวัดอื่นๆ เช่น ในพื้นที่เชียงใหม่ พื้นที่ขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ ก็มีการใช้ความรุนแรงตามมา อันแสดงถึงการบ่อนทำลายเสรีภาพในการแสดงออกของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ในปัจจุบันยังคงเกิดขึ้น อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและนานาประเทศทั่วโลก

เครือข่ายองค์กรนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน 74 องค์กร ขอแสดงจุดยืนเคียงข้างในข้อเรียกร้องร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เสนอให้วันที่ 6 ตุลาคม เป็น “วันปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 ที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยกระทำอาชญากรรมโดยรัฐอย่างโหดเหี้ยม ทารุณ ไร้มนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในพื้นที่สถาบันการศึกษา

โดยเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นส่วนหนึ่งในคลื่นของขบวนการเคลื่อนไหวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการอำนาจนิยมทุกรูปแบบในหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และอินโดนิเซีย โปรดอย่าลืมพวกเขาในฐานะนักสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรม

ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก

“With respect for human dignity and fellow human beings around the world”

7 ตุลาคม 2564

เครือข่ายองค์กรนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน 74 องค์กร ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เสนอองค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดวันที่ 6 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันปกป้องเสรีภาพ ในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากล” (The International Day for the Protection of Students’ Freedom of Expression) ในแถลงการณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย

1.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

6.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

7.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

8.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

10.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

11.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

16.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

18.สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

21.สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

22.กลุ่มนักศึกษาคบเพลิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23.กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

24.พรรคก้าวใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25.พรรครังสิตปฏิวัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

26.พรรคปฎิวัติมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27.พรรคปฏิวัติมอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

28.พรรคป๋วยก้าวหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29.เครือข่ายราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

30.เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ANTI – SOTUS)

31.งานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ

32.NU – Movement กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชน ภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

33.Ladkrabang Politics – ประชาลาด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

34.กลุ่มสิทธิเสรีภาพ พระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

35.RBAC มหาลัยขายฝัน (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)

36.ทีมมศว (ไม่มีจุด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

37.กางกราฟ (กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

38.ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

39.เด็ก DPU จะไม่ทน (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

40.กลุ่มราษฎรบนดอยแง่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

41.ลูกพ่อขุนไม่เอาเผด็จการ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

42.Reset Education – กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย

43.กลุ่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

44.กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

45.กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

46.กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย (SCFD)

47.SOCIETY GROUP

48.พรรคเสรีธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

49.พรรคธรรมเพื่อโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

50.กลุ่มแสงโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

51.THAI STF CLAIM GROUP

52.ฟันเฟืองประชาธิปไตย อาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

53.สหพันธ์นักเรียนนครสวรรค์ (Assemblitiob of Nakhon Sawan Students)

54.บอดินไม่อินเผด็จการ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

55.สวที่อยู่ข้างประชาธิปไตย (กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา)

56.ชลราษฎร์อำรุง (กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนชลกันยานุกูล)

57.ภาคีนักเรียน KKC

58.นักเรียนล้านนา

59.GUARD ปลดแอก

60.เยาวรุ่นทะลุแก๊ส

61.อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (Vocational Protection of the People for Democracy)

62.กลุ่มโกงกาง (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน)

63.Land of Why ศิลปินไร้ตัวตน

64.วงสามัญชน

65.ครูขอสอน

66.ทะลุฟ้า

67.พลเมืองตื่นรู้ (A Community That Initiatively Venture Equality)

68.สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)

69.กลุ่ม BlackBox

70.มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)

71.โมกหลวงริมน้ำ

72.แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย

73.เครือข่ายสาธารณศึกษา (Feeltrip)

74.ก่อการสิทธิเด็ก

