‘โรม’ ขานรับแถลงการณ์พท. โชว์จุดยืนม.112 ชี้กำลังสำคัญในสภา แก้ไขปัญหาการเมือง

กรณีที่พรรคเพื่อไทย โดย นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมือง ออกแถลงการณ์ ขานรับคณะราษฎร #ม็อบ31ตุลา64 เรียกร้องในการคืนสิทธิประกันตัว ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง พร้อมเรียกร้องต่อรัฐสภาให้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

วันนี้ ( 1 พ.ย.) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียนแสดงความเห็นกรณีแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า

“ตามที่เมื่อคืนที่ผ่านมา (31 ตุลาคม 2564) พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนว่าพร้อมนำข้อเสนอของภาคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองอย่างล้นเกินเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา ซึ่งรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยนั้น

ผมเห็นว่า นี่คือนิมิตหมายอันดีที่ฝ่ายการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจะได้เริ่มต้นสะสางปัญหาเรื้อรังที่ถูกผู้มีอำนาจฉวยใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างผู้เห็นต่างทางการเมืองมาอย่างช้านาน

ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเคยได้ยื่นเสนอชุดร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ โดยปรับลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท รวมถึงนำออกจากลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง และกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้

น่าเสียดายที่ความพยายามดังกล่าวของพรรคก้าวไกลกลับปรากฏว่า ไม่ถูกนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภา โดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ซึ่งผมขอยืนยันอีกครั้งว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการยืนยันหลักการ The king can do no wrong หรือพระมหากษัตริย์จะไม่เป็นผู้ใช้อำนาจโดยปราศจากผู้รับสนอง มิได้เป็นเหตุผลที่จะห้ามมิให้แก้ไขมาตรา 112 แต่อย่างใดเลย

เมื่อในวันนี้พรรคเพื่อไทยที่ขึ้นชื่อว่า มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงจุดยืนดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการแก้มาตรา 112 ร่วมกันยืนยันว่าการทบทวนกฎหมายดังกล่าวนั้นควรเกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

หวังว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้”