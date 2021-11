10 พ.ย.นี้ “นายกฯ” เปิด “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 64” พร้อมมอบรางวัล PM Award เพื่อชู-ให้กำลังใจบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจำปี 2564 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายนนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)” โดยจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ะระบาดของโรคโควิด-19 โดยผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์ หรือเลือกรับชมจากที่บ้านก็ได้ มีไฮไลท์ของงาน คือการจัดแสดงงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม “BCG Model : Bio – Circular – Green Economy” และเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1st BCG Science Fair in SEA) ที่จุดประกายความคิด สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

นอกจากนี้ ยังมี 9 นิทรรศการหลักของงาน ได้แก่ 1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) 2.นิทรรศการหมื่นจินตนาการ ล้านความรู้ (Science Fiction Fun & Knowledge) 3.นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง (Skeleton) 4.นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์ (Simple Machine) 5.นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้ (Fruit and Veggie Land) 6.นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G (Experience the Limitless Life with 5G) 7.นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว (Space Odyssey) 8.นิทรรศการ Maker Space : สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Maker Space: Make the Future) และ 9.นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร: สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต” (International Photo Exhibition on “River and Ocean: Connecting Water to Life”)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ พร้อมมอบรางวัล PM Award ให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูและให้กำลังใจบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ประชาชนสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าชมงานล่วงหน้า ได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือรับชมผ่านช่องทางออไลน์ได้ที่ www.facebook.com/nstfairTH