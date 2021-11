‘รุ้ง’ เข้าฟังวินิจฉัยศาลรธน. ยัน 10 ข้อเรียกร้อง ​ใช้สิทธิ​เสรีภาพ​ตามรธน.​ วอนศาลยกคำร้อง

เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ น.ส.ปนัสยา สิทธิ​จิ​รวัฒ​น​กุล​ เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยก่อนที่จะเข้ารับฟังการวินิจฉัย น.ส.ปนัสยา ได้อ่านคำแถลงการณ์​ปิดคดีที่บริเวณหน้าสำนักงานศาล​รัฐธรรมนูญ​ โดยอ้างว่าเนื่องจากศาลมีคำสั่ง​ไม่ดำเนินการไต่สวน ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณา​คดีที่กระทบต่อสิทธิ​ ในการที่จะได้รับการพิจารณา​คดีอย่างเป็นธรรมของตน จึงขอที่จะยื่นคำแถลง​ปิดคดี​ในวันนัดฟังคำวินิจฉัย​วันนี้ ยืนยันว่า 10 ข้อเรียกร้องในการปฏิรูป​สถาบันกษัตริย์​ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการใช้สิทธิ​เสรีภาพ​ตามรัฐธรรมนูญ​คุ้มครอง​ไว้ ไม่มีการเผยแพร่ถ้อย​คำปราศรัย​ หรือความคิดเห็นใดต่อสาธารณ​ะในลักษณะ​ที่จะเป็นการเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลง​ผู้ทรงอำนาจสูงสุด​ของประเทศ​จากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่น หรือเรียกร้อง​เปลี่ยนแปลงประมุข​ของรัฐ จากพระมหากษัตริย์​ไปเป็นอย่าง​อื่น สิ่งที่กระทำมุ่งหมาย​ที่จะธำรงไว้ซึ่งสถาบัน​พระมหากษัตริย์​ และรักษาระบอบการปกครอง​ในระบอบประชาธิปไตย​อันมีพระมหากษัตริย์​ทรงเป็นประมุข​ให้เข้มแข็ง และดำรง​อยู่อย่างมั่นคง​ โดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย​และรัฐธรรมนูญ​เกี่ยวกับ​พระราชอำนาจ​ ให้สอดคล้อง​กับหลัก​พระมหากษัตริย์​ทรงกระทำ​ผิดมิได้ หรือ (The king can do no wrong) การกระทำ​ของตนและพวก จึงไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ​เสรีภาพ​ล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย​อันมีพระมหากษัตริย์​ทรงเป็นพระประมุข จึงขอให้ศาลวินิจฉัย​ยกคำร้อง