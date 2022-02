พปชร.แจงเลื่อนประชุมพรรค 2 ก.พ. เหตุห่วงโควิด หลังแพ้ ลต.ซ่อม 3 ครั้งติด ส.ส.ประเมินหนักสนาม ‘ผู้ว่าฯกทม.’

พปชร.แจงเลื่อนประชุมพรรค 2 ก.พ. เหตุห่วงโควิด หลังแพ้ ลต.ซ่อม 3 ครั้งติด ส.ส.ประเมินหนักคิวต่อไปสนาม ‘ผู้ว่าฯกทม.’

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ ว่าในช่วงเช้าของวันนี้ทีมวิปพรรคพลังประชารัฐไลน์แจ้ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ขอยกเลิกการนัดประชุมพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และขอนัดประชุมพรรคในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา ชั้น 6 ห้องประชุมพรรคพลังประชารัฐ โดยคาดว่าจะเป็นการแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาตามปกติ ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีการแจ้งนัดประชุมพรรคในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. ประชุมพรรคพลังประชารัฐ ที่อาคารพรรคพลังประชารัฐ ถนนรัชดาภิเษก ระบุ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุม พร้อมกับขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมพรรคในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2565 ที่ พล.อ.ประวิตรจะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่ามกลางสถานการณ์สำคัญที่พรรคพลังประชารัฐต้องเจอ 2 มรสุมสำคัญคือ 1.เหตุการณ์การขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรค พร้อมสมาชิก รวม 21 คน พ้นพรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ทำให้ต้องแต่งตั้ง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและ ผู้อำนวยการพรรค มารักษาการตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทน 2.การพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 3 เขต คือ จ.สงขลา เขต 6 ที่มี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม จ.ชุมพร เขต 1 ที่มี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม ในวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา และล่าสุด การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 (หลักสี่-จตุจักร) โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม

หลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.แล้ว ปรากฏว่า ร.อ.ธรรมนัสได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทิ้งเป็นปริศนาว่า “the enemy of my enemy is my friend” ศัตรูของศัตรูคือมิตร ทำให้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวอย่างมาก โดยเฉพาะผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 3 เขต ที่แพ้ในภาคใต้และ กทม. ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค และความนิยมของพรรคพลังประชารัฐที่ลดลง เป็นตัวสะท้อนอย่างมีนัยสำคัญ สร้างความสับสบและตระหนกให้กับ ส.ส.พรรค โดยเฉพาะคิวต่อไปคือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ที่มีกระแสข่าวว่าจะส่ง น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ทำให้ ส.ส.หลายคนเริ่มประเมินสถานการณ์ และทิศทางของพรรคในอนาคตกันอย่างหนัก