ครม.ไฟเขียว กรอบท่าทีไทย ในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ครม.ไฟเขียว กรอบท่าทีไทยการประชุม UNEA 5.2 – ข้อตัดสินใจ 17 เรื่อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 (UNEA 5.2) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –2มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals” และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening UNEP for the implementation of the environmental dimention of 2030 Agenda for Sustainable Development” ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการต่อร่างข้อมติและข้อตัดสินใจ 17 ข้อมติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยร่วมอุปถัมภ์ (Co- sponsor) ข้อมติที่ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างโดดเด่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกใน 4 ข้อได้แก่ ร่างข้อมติการจัดการมลพิษจากพลาสติกและการจัดการขยะทะเล 2 ข้อมติ และร่างข้อมติด้านการจัดการสารเคมี 2 ข้อมติ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี มีสาระสำคัญมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมือง ซึ่งมีเนื้อหาเน้นย้ำถึงการให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับนโยบายและโครงการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วน โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และครม.ยังได้อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี และร่างปฏิญญาทางการเมืองดังกล่าว