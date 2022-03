พิธา ชี้ อีกไม่นานที่ประชุมUNจะลงมติเรื่องยูเครน หวัง กต.ไทย จะแสดงจุดยืนที่ถูก

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ทวิตข้อความเมนชั่นถึงทวิตเตอร์ทางการของกระทรวงการต่างประเทศไทย หวังว่าไทยจะแสดงจุดยืนที่ถูกต้องเรื่องยูเครน โดย ระบุว่า

อีกไม่นาน สมาชิก UN 193 ประเทศจะลงมติในกรณีการรุกรานยูเครนเพื่อต่อต้านสงคราม การรุกรานอธิปไตยชาติอื่นและให้ยุติการใช้กำลังในทันที ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงการต่างประเทศ จะแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง รับร่างข้อมติในที่ประชุมเร่งด่วนสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(UNGA)

การลงมติครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ทางการทูต โดยเป็นการประชุมเร่งด่วนสมัยพิเศษของ UNGA ครั้งที่ 11 เท่านั้นในรอบ 80 ปี Switzerland ที่เป็นกลางมาตลอดหลายร้อยปียังออกมาแสดงจุดยืน นี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ของ UN ยุโรป และของโลก และนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประเทศไทย

you can do better for the sake of humanity.

คุณทำได้ดีกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ