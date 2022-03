‘ชาวยูเครน’ นับ 100 ต่อต้านปูติน กลาง ‘สวนลุมพินี’ สะท้อนมุมโศกจากสงคราม-ตร.ไทยพรึบ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณลานหน้าหอสมุดประชาชนของกรุงเทพ หรือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการทำกิจกรรม Stay with Ukraine โดยชาวยูเครนในประเทศไทยเดินทางมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประท้วงให้กองทััพรัสเซียยุติความรุนแรง เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 16.30 -17.30 น. ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมระบุว่า เป็นการบังเอิญเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย

บรรยากาศเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังรอบบริเวณสวนลุมพินี เฝ้าดูกลุ่มนักเคลื่อนไหว อาทิ หน้าประตูทางเข้าสวนลุมพินี ฝั่งถนนวิทยุ 2 นาย, ประตูทางเข้าฝั่ง ร.ร .สวนลุมพินี 2 นาย

โดยเวลา 16.08 น. ที่ทางเข้าฝั่ง ร.ร.สวนลุมพินี เจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า “มี (นักกิจกรรม) เข้ามายัง”

บรรยากาศเวลา 16.15 น. ที่หน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี มีชาวต่างชาติ ประกอบด้วยชาวยูเครน และชาติอื่นๆ กว่า 30 คน เดินทางมารวมตัวพร้อมป้ายข้อความเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จากนั้น มีผู้ทอยเดินทางมาสมทบ รวมกว่า 100 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยนำหน้ากากอนามัยมาเดินแจกให้กับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี กระจายกำลังรอบบริเวณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวยูเครนในประเทศไทย บางส่วน สวมเสื้อยืดสกรีนข้อความ I stay with Ukraine, Ukraine air force, Stop the war, No war, Freedom Peace, Peace in Ukraine, Close the sky over Ukraine, Heart with Ukraine, Together we will win เพื่อแสดงออกถึงการยืนเคียงข้างประเทศยูเครน

ไปจนถึงป้ายข้อความ I stand with Ukraine

Help Ukraine stop Putin, Stop Putin, นอกจากนี้ ยังชูภาพตัวต่อเลโก้ ที่มีสีธงชาติรัสเซีย น้ำเงิน ขาว แดง พร้อมข้อความ No war บนเลโก้สีน้ำเงิน-เหลือง ซึ่งเป็นสีของธงชาติยูเครน

จากนั้น มีการนำภาพประชาชนยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซีย, ภาพบ้านเรือนที่ถูกอาวุธสงครามทำลายล้าง, ภาพเด็กทารก และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว มาวางเรียงไว้ต่อหนาสื่อมวลทั้งไทยและต่างชาติ

เวลา 16.33 น. สวนลุมพินี มีการเปิดเสียงประกาศ มีเนื้อหากล่าวถึงข้อกำหนดการใช้สวนสาธารณะ โดยห้ามรวมกลุ่ม ห้ามเหยียบย่ำสวนสาธารณะ ไปจนถึงเว้นระยะห่าง

ในขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สตรีรายหนึ่ง สวมเสื้อขาว-กางเกงสีแดง แต่งแต้มใบหน้าด้วยสีเหลือง-น้ำเงิน โดยมีรอยคราบน้ำตาสีแดงแทนความเจ็บปวด ก่อนนำโซ่่ตรวนมาล่ามคอของตน นอกจากนี้ ยังมีข้อความที่เขียนบนหน้ากากอนามัยด้วยว่า “If I loose country I don’t have home to stay”

ไปจนถึงป้ายข้อความที่แขวนคอ สะท้อนว่าสงครามครั้งนี้อาจทำพวกเขาไม่มีบ้านอยู่

จากนั้น เวลา 16.40 น. มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

โดย ชาวยูเครนขึงธงชาติยูเครนขนาดใหญ่ เป็นฉากหลัง จากนั้นเวลา 16.42 น. มีเยาวชนชาวยูเครน ทั้งชายและหญิง 5 คน ถือป้ายข้อความที่ขีดเขียนด้วยสีน้ำเงิน-เหลือง มายืนด้านหน้าธงชาติยูเครน

เวลา 16.44 น. หญิง 6 ราย สวมเดรสสีขาว นั่งคุกเข่ากับพื้น ก่อนมีเสียงไซเรนแทนเสียงสงคราม โดยหญิงทั้ง 6 ลุกขึ้นพร้อมคราบเลือด ก่อนถือเทียน และร่วมกันสวดภาวนา

นายโรมัน รัก (Roman Rak หรือ Roman Vasylyovych) กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเราทุกวัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครน เราแค่ต้องการแสดงให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราเผชิญอยู่

จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงชาติยูเครน

นายโรมัน กล่าวต่อว่า นี่คือรูปที่เกิดขึ้นในสงคราม ไม่ใช่แค่ 1-2 วัน แต่เกิดขึ้นมายาวนาน อยากให้ทุกคนได้เห็นความโหดร้ายของสงคราม

จากนั้นเวลา 16.52 น. มีการเปิดเพลงและยืนสงบนิ่ง

บรรยากาศเวลา 16.54 น. ขณะที่ชาวยูเครนในประเทศไทยกำลังยืนสงบนิ่ง “พระสมาน” พร้อมด้วยภิกษุ 3 รูป และสีกานุ่งขาวจำนวนหนึ่ง เดินเท้าพร้อมกระถางผ้าป่า มายังหน้าห้องสมุด

พระสมานกล่าวกับชาวยูเครนว่า ฉันเข้าใจว่าคุณทุกข์มากกับสถานการณ์ตอนนี้ ฉันหวังว่ายูเอ็นจะยุติสงครามได้ วันนี้ฉันจะขอมอบเงินเล็กน้อยนี้ให้

แต่ก่อนตนชอบปูติน แต่ตอนนี้ไม่ใช่ ‘ปูตินคือสงครามตอนนี้’ สงครามมวลมนุษยชาติ ในฐานะพระไทย ขอแสดงความคิดเห็นว่า ตนเห็นประชาชนรัสเซียบางส่วนต่อต้าน เพราะไม่ต้องการสงคราม คนไทยเช่นกัน แต่ทำไมปูตินถึงเปลี่ยนเป็นสงครามในทันที เปลี่ยนไปอีกข้างอย่างนี้ ตนไม่เข้าใจ ตนไปได้ยินว่าสงครามนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซีย และผลประโยชน์ของปูติน ตนไม่เข้าใจสิ่งนี้

“ฉันเป็นไทย ขอแสดงความต้อนรับสู่ประเทศเรา และยืนดีที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของคุณในวันนี้ เป็นการเคลื่อนไหวที่สันติ ไม่ขัดต่อกฎหมายของไทย คือการเคลื่อนไหวที่ดีมาก”

วันนี้ฉันดีใจ และคิดว่าสงครามจะยุติ ทุกครั้งที่เราชนะสงคราม สงครามคือประวัติศาสตร์ที่เศร้าโศกของมวลมนุษย์ และปูตินกำลังจะทำลายตัวเอง นี่คือความจริง” พระสมานกล่าว และว่า

ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสร้างสันติโลก ฉันจะสนับสนุนคุณเอาใจช่วยให้ชนะสงครามครั้งนี้ ฉันอยากสนับสนุนเท่าที่ทำได้ จะเห็นว่าตำรวจมาอยูที่นี่ เพราะไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ถ้ามีประชาธิปไตย คุณจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีเสรีภาพ แต่ไทยไม่ใช่ ขอมอบเงินบริจาค จากใจ จาก 1 บาท 1 ดอลลาร์ เป็นเงินบริจาคเล็กน้อย แต่มาจากใจของเรา

จากนั้น พระสมานเชิญชวนร่วมเดิน Stop the world จากนครราชสีมา ถึงสถานทูตรัสเซีย เป็นเวลา 21 วัน โดยระยุว่าจะเริ่มในเร็วๆ นี้

เวลา 17.13 น. ผุ้ร่วมกิจกรรม ชูป้ายพร้อมส่งเสียง “STOP PUTIN Stop the war” “close the sky over Ukraine” , “Russia go fuck yourself” อย่างต่อเนื่อง ก่อนจบกิจกรรมในเวลา 17.16 น.

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวงานว่า ผู้ร่วมกิจกรรมชาวยูเครน ไม่ได้ตอบตกลงว่าจะรับเงินบริจาคดังกล่าว โดยหารือว่าจะรับเงินดีหรือไม่ ก่อนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาแจ้งว่า ไม่สามารถรับเงินได้ เนื่องจากเป็นกฎของทางสวนสาธารณะที่ห้ามมีการจัดงานรับเงินบริจาค ก่อนแยกย้าย ในเวลา 17.36 น.