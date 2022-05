“ศิธา ทิวารี” ประกาศ หนุนคนตัวเล็ก ระบุคนตัวเล็กอยู่ได้ ประเทศจึงจะอยู่ได้ ชวนพี่น้องชาว กทม.ร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้ลูกหลาน เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ชูธง นำทีมหนุนสร้างรายได้ ให้พี่น้องทุกคนเข้าถึงโอกาส มีรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 20.20 น. น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ ระบุ คนยากคนจนเดือดร้อนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเจอวิกฤตอย่างหนัก ทั้งปัญหาทางการเมือง ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 พี่น้องประชาชนเสียชีวิตกว่า 3หมื่นคน

ซึ่งวิกฤตทั้ง 3 ส่วน จะไม่สูญเสียมากถึงเพียงนี้ หากรัฐบาลมีความรู้ความเข้าใจและความจริงใจต่อพี่น้องประชาชน ดังนั้นเราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ เราต้องเร่งเปิดประเทศ พร้อมปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้ ด้วยการปลดล็อค และพักใบอนุญาต แขวนการบังคับใช้กฎหมายไว้ชั่วคราว 3-5 ปี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอำนาจของกทม.จะทำทันทีใช้พื้นที่ กทม.เป็นพื้นที่นำร่อง สร้าง “Bangkok legal Sandbox” เพื่อให้คนกรุงเทพฯได้กลับมาทำมาหากินได้เร็วที่สุด

น.ต.ศิธา ยังกล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกิดกับคนตัวเล็ก และหากคนตัวเล็กอยู่ไม่ได้คนตัวใหญ่ข้าราชการ ทหาร ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน การทำงานของพรรคไทยสร้างไทย คือการสร้างให้คนตัวเล็กสามารถอยู่ได้ มีรายได้อย่างยั่งยืน เราจึงจำเป็นส่งคนลงทำหน้าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพราะเราเข้าใจปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

น.ต.ศิธา ระบุด้วยว่า ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง ต้องดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน

สำหรับการปราศรัยในวันนี้ ไทยสร้างไทย ใช้ธีม “คนเดียวเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อคนเดียว” One For all all For One ซึ่งหมายถึงการทำงานเป็นทีม มีคนดีมีฝีมือเข้าร่วมทำงานอย่างมากมาย และมีจุดประสงค์เดียวคือการ การดูแลคนตัวเล็ก ให้สามารถลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างรวดเร็ว เข้มแข็ง

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะขอเป็นมิตรกับทุกๆพรรค ทุกๆฝ่าย แต่ไม่ใช่ 3 ลุง คือลุงตู่ ลุงป๊อก ลุงป้อม ซึ่งตนได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา และได้รับกำลังใจและเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างพี่ๆน้องๆข้าราชการทหาร ที่กล้าพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา

ทั้งนี้ ตนขอยืนยันว่าหลังจากนี้ จะเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความมั่นคง และผมไม่ได้ต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งเพียงคนเดียว เพราะพรรคไทยสร้างไทย ได้ส่ง ส.ก.ครบทุกเขต จึงขอให้ พี่น้องประชาชนได้สนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย และงานใดที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ส.ก.พรรคไทยสร้างไทย ที่ได้เข้าไปทำหน้าที่จะสนับสนุน ให้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ