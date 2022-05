‘ปริญญา’ ชวนเข้าคูหาให้เกิน 70% ยันเห็นแย้งแค่ไหน จบได้ที่หีบ ‘ชาญวิทย์’ ลั่น ฝนตกฟ้าร้องก็จะออกไปเลือกตั้ง!

‘ปริญญา’ ย้ำเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้สำคัญบังเอิญตรงกับ 8 ปีครบรอบรัฐประหาร ชวนคนใช้สิทธิให้เกิน 70 %-ชาญวิทย์ประกาศ ฝนตกฟ้าร้องก็ต้องไปเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าวันเลือกตั้งบังเอิญตรงกับวันที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ดังนั้น การไปเลือกตั้งวันนี้มีความสำคัญ คนกรุงเทพต้องออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนปกครองตนเองได้ตามระบอบประชาธิปไตย

ความดังนี้

“ #เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่แล้วในปี 2556 หรือ 9 ปีที่แล้ว มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด แต่ก็ #เพียงแค่63% เท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับกรุงเทพมหานคร ที่ประชากรมีรายได้และการศึกษาสูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่า

วันเลือกตั้งวันนี้ 22 พฤษภาคม ก็ให้บังเอิญตรงกับวันที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ดังนั้น การไปเลือกตั้งวันนี้ยังมีความสำคัญ คนกรุงเทพต้องออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่า #ประชาชนปกครองตนเองได้ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเห็นแย้งเห็นต่างกันแค่ไหน เราประชาชนก็จบกันได้ที่หีบบัตรเลือกตั้งครับ

บัตรสีน้ำตาลเลือกผู้ว่า บัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลือกตั้ง 9 ปีที่แล้วไปเลือกตั้งกันแค่ 63% เลือกตั้งวันนี้ ออกไปเลือกตั้งกันให้เกิน 70% กันนะครับ!”



ทั้งนี้ รศ.ดร.ปริญญา ได้แนบภาพอินโฟกราฟฟิคเชิญชวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ความว่า

“เสียงของคุณสำคัญ เลือกผู้ว่ากทม.ในวันเลือกตั้งเราจะได้บัตรลงคะแนนเสียงมา 2 ใบ

ใบที่ 1 สำหรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ใบที่ 2 สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)”

ด้านศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

ความดังนี้

“ If you believe in Democracy

ถ้าท่านเชื่อมั่นในมนุษยชาติ และประชาธิปไตย

ท่านต้องไม่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ว่าจะเปนคนรุ่นไหนก้อตาม ฝนตกฟ้าร้องก้อต้องไป ครับ”