อดีตอธิการมธ. ชี้ เลือกตั้งวันนี้คือการ ‘ต่อกร’ 2 ขั้วความคิด เชื่อ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาถึงแล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตนไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก.แล้ว โดยการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายรัฐประหาร

ความดังนี้

‘ผมก็ไปเลือกตั้งมาแล้ว เลือกผู้ว่าฯ กับ ส.ก.ที่คิดว่า ‘ใช่’. รู้สึกดีใจและใจหายพอๆ กัน

วันนี้ ณ กรุงเทพ (และ ณ พัทยา) If you believe in Democracy ถ้าท่านเชื่อมั่นในมนุษยชาติ และประชาธิปไตย ท่านต้องไม่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตาม ฝนตกฟ้าร้องก็ต้องไปเลือกตั้ง ครับ

อนึ่ง น่าเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันนี้ แม้จะเป็นในระดับท้องถิ่นก็ตาม แต่สำคัญมากๆๆๆ เพราะ

ก.เป็นการต่อกรระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย กับฝ่ายรัฐประหาร ฝ่ายไหนชนะใน กทม. (และ/หรือพ้ทยา) ก็ตาม จะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อ “ส่วนกลาง” และ “ส่วนภูมิภาค” กับอนาคตของชาติและราษฎรไทย

ข.เชื่อได้อีกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (a gigantic change) ได้มาถึงประเทศไทยแล้ว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ปรากฏในเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา กับคำกล่าวสุดท้ายของ “ปีศาจ” นามสาย สีมา ในงานดินเนอร์ที่บ้านเจ้าคุณบิดาของรัชนีครับ