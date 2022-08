นายกฯ ชวนเที่ยวงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี’65

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Art – Science – Innovation for Sustainable Society)

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ต้นแบบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังได้นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ปีนี้มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดกิจกรรมขึ้น 2 แห่ง เพื่อให้เข้าถึง และครอบคลุมกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งแห่งแรกจัดขึ้น ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมไฮไลต์ที่ห้ามพลาด ได้แก่ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass) นิทรรศการที่เล่าเรื่อง “แก้ว” ในทุกมิติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านการเปิดมุมมองใหม่ๆ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จัดแสดงฟองน้ำแก้ว สิ่งมีชีวิตที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งหินควอตซ์ แก้วอุลกมณี แก้วมูราโนโน่ เป็นต้น นิทรรศการ ลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) จำลองถ้ำและคาสต์เพื่อเปิดพรมแดนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ พร้อมได้เรียนรู้ “ดาวเด่นถ้ำไทย” สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ภายในถ้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์ อาทิ มดตะลานถ้ำ ที่พยายามปรับตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในอุโมงค์เหมืองแร่ ซึ่งเป็นมดชนิดใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการตั้งชื่อ และมดง่ามถ้ำอาจารย์สมศักดิ์ ที่สร้างรังอยู่ตามซอกหินในถ้ำที่ค่อนข้างมืด พบในถ้ำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และยังไม่เคยพบมดชนิดนี้นอกถ้ำมาก่อน

นอกจากนี้ได้กำหนดจัดเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งใจกลางกรุงเทพฯ ในชื่อ NST Fair Science Carnival Bangkok ในรูปแบบ Science Carnival จัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 17-21 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงาน อาทิ Makers Science & Challenges กิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับคนชื่นชอบการประดิษฐ์ ร่วมสนุกและส่งเสียงเชียร์กับการแข่งหุ่นยนต์เห่ย (Hebocon) สิ่งประดิษฐ์จากขยะที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับทุกท่าน พร้อมเพลิดเพลินไปกับแสงสีของขบวน Electric Parade ในยามค่ำคืน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับเยาวชน นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2565 จัดโดย อว. ทั้ง 2 แห่ง ติดตามรายละเอียดของงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ Online Activities ชมการ LIVE สด และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand (www.facebook.com/nstfairTH)