นายกฯเปิดงานเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

นายกรัฐมนตรี เปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” อย่างยิ่งใหญ่ ชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจาก 4 ดีไซเนอร์ และการแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์”

เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 11 สิงหาคม ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกตุวลี นภาศัพท์ กรรมการกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายในพิธีเปิดงานนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ร่วมชมการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค จาก 4 นักออกแบบชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ 1.พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (แบรนด์ PICHITA) ผ้าภาคเหนือ 2.ศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) ผ้าภาคกลาง 3.อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ (แบรนด์ SURFACE) ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4.หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล (แบรนด์ SANTI SUK SPACE) ผ้าภาคใต้, การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงพาณิชย์ กรมหม่อนไหม กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมี พระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์ยาวนานตลอด 70 ปี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ประกอบกับ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ การเสวนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแบบผ้าไทย การออกร้านและจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าแบบครบวงจร การเปิดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในอุตสาหกรรมผ้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “อัคราภิรักษศิลปิน” นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการฟื้นฟูการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาผ้าไทยทั่วประเทศ นำไปสู่การต่อยอดและยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก ,นิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” (The Art of Thai Silk: Thai Heritage from the Kingdom to the World) นำเสนอพระราชปณิธาน และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ตลอดจนสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไทยและเผยแพร่ผ้าไทยในต่างประเทศ มีการแสดงชุดไทยพระราชนิยม อาทิ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ ,นิทรรศการศิลป์แห่งแผ่นดิน “ศิลปินแห่งชาติ” ,การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์จาก 76 จังหวัด , 4 สุดยอดนักออกแบบ ที่มีผลงานในระดับนานาชาติ และนิทรรศการอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย จัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่ง ว่า เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนี​ พันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ​ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต​ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้แก่พสกนิกรชาวไทย​ โดยเฉพาะในด้านงานศิลปะของแผ่นดินไทย​ ตลอดจนศิลปะผ้าไทย ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ​และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่า ที่ได้สั่งสมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

โดยผ้าไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งในเรื่องความปราณีสวยงามและคุณภาพที่โดดเด่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝ้าย​ เลี้ยงไหม​ ทอผ้า​ รวมถึงผู้ประกอบการทุกคน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและความสง่างามของชาติไทยในสายตาชาวโลก

โดยรัฐบาลได้ประกาศวันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันพระแห่งชาติของทุกปี​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา ตนต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้งาน“ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างที่ 11-15 สิงหาคม 2565 พารากอน​ ฮอล์ ชั้น​ 5 ศูนย์การค้าสยาม​ พารากอน