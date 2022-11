“บิ๊กป้อม” หารือรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เอ็มโอยู ศูนย์ความเป็นเลิศต่อต้านค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 2 ที่ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงประเด็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งได้ขยายความร่วมมือจนนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” เพื่อยกระดับความร่วมมือของรัฐบาลของทั้งสองประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในคดีการค้ามนุษย์ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia concerning Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ลงนามฝ่ายออสเตรเลีย ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ต่อมาในเวลา 11.00 น. นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล Stella Maris ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องต่อการอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 หรือ TIP Hero 2022 จากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบพลเอกประวิตรฯ เพื่อรายงานข้อมูลด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และประสบการณ์การการทำงาน โดยพลเอกประวิตรฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขอบคุณที่นำข้อมูลที่ได้จากการไปอเมริกามานำเสนอ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำ Country Report ของประเทศไทยต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม 2 ประการ คือ (1) แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2022 – 2025 (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้ลงนามร่วมกันแล้ว ขณะเดียวกันในปี 2565 นี้ มีรายงานสถิติการจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้แล้ว 204 คดี โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับทุกหน่วยงานยกระดับความเข้มข้นในการสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีเพิ่มมากขึ้น และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของรัฐบาล รวมทั้งทุกมาตรการที่ ปคม. กำหนด เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป