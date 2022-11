ชัยวุฒิ ชู ‘APEC Digital Trade’ ไทยผนึกกำลังสร้างศูนย์กลางส่งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ได้เป็นเกียรติร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม APEC Digital Trade Symposium ภายใต้หัวข้อ Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC and ASEAN ว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หันไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรา องค์กรกับนโยบายภาครัฐก็ต้องปรับเปลี่ยนให้รองรับและพร้อมสำหรับธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ เอเปคมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกต่างๆ มาช่วยกันสร้างมาตรฐานกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ประเทศไทยได้เสนอโครงการ APEC Digital Trade Transformation Work Program และได้ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ในการทดสอบระบบแบบไลฟ์และทำ Proof of Concept โดยแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้ากับข้อมูลต่างๆ ด้วยกัน

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ประเทศไทยได้จัดตั้งระบบ National Digital Trade Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและสะดวกรวดเร็วสำหรับนักลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นประเทศไทยยังพัฒนาระบบและกฏหมายดิจิทัลอื่นๆ เช่น e-transactions, e-meetings, pdpa เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Trade Transformation

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่อง Digital Trade ในสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อแผนงาน Digital Trade Transformation Work Program ภายใต้ APEC DESG ที่ประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอ เป็นโครงการสำคัญในปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 นอกจากนี้ ในการประชุมจะมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ digital trade and digital transformation