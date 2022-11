มายด์ นัดลุย 18 พ.ย.ระดมพลลานคนเมือง เดินเท้าไปศูนย์สิริกิติ์ ไฟดับกลางเวที พรุ่งนี้นัดเช้าตรู่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า กลุ่มราษฎรและเครือข่ายนัดชุมนุมในกิจกรรมราษฎรหยุด APEC 2022 เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดการประชุมเอเปคที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อเวลา 20.05 น. อาร์ม ทะลุฟ้า ได้ขึ้นเวทีและปราศรัยถึงผลกระทบของการประชุมเอเปคเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Stop Dictatorship ,Stop monopoly and the up coming draw backs of Apec summit

ต่อมาเมื่อเวลา 20.12 น. น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ แกนนำกลุ่มราษฎร ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัย ว่า ในฐานะพวกเราราษฎรหยุดเอเปก มี 3 ข้อเรียกร้อง คือ 1.นโยบาย BCG ที่ไม่มีประชาชน ขอให้ยกเลิก 2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก และยุติบทบาทเป็นประธานเอเปก 3.เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภา และเปิดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับประชาชนโดยแท้จริง

น.ส.ภัสราวลี กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราเรียกไป 3 ข้อ เราต้องการยืนยันถึงจุดยืนว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากร และวันนี้เราได้ปักหลักแล้วซึ่งเราต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงที่รัฐพยายามปิดบังในสิ่งเหล่านี้และส่งเสียงให้ไกลไปถึงเวทีต่างชาติ

“เราจะปักหลักที่ลานคนเมือง โดยพรุ่งนี้ (17 พ.ย.) เราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เราจะอัดแน่นข้อมูลแฉรัฐบาลว่าประชาชนไม่ได้โง่ และเรารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ ซึ่งให้ต่างชาติ รวมถึงประชาชนรู้และจะได้เข้าใจว่าประเด็นเชิงทรัพยากรเกี่ยวเนื่องกับประชาชนอย่างไร

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พ.ย. เตรียมรองเท้าผ้าใบ เตรียมกระเป๋าใส่น้ำ เตรียมตัวกันให้พร้อม เราจะเตรียมขบวนกันที่ลานคนเมือง เพื่อเคลื่อนตัวเดินไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เราจะเดินไปพร้อมกับทุกคน จะได้รู้ว่าประชาชนเข็มแข็งแค่ไหน เดินไปให้ใกล้ที่สุด แม้ตำรวจจะกั้น เราก็จะไป และหากใครจะนอนค้างที่นี่ มานอนค้างได้ ใครบอกว่าให้เราไม่นอนค้าง เราจะนอนไม่ว่าตารางนิ้วไหนในประเทศไทย เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ที่จะออกมาใช้สิทธิเสรีภาพ ฉะนั้นพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าอยากไล่ก็ลองดู คืนนี้จะนอนที่นี่ พรุ่งนี้ก็จะนอนนี่ เราจะนอนที่นี่ด้วยกัน” น.ส.ภัสราวลี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงขณะมายด์ ภัสราวลีกล่าวแถลงเกิดไฟดับ ทำให้ไมค์ใช้งานไม่ได้ มายด์จึงใช้การตะโกน พร้อมกล่าวว่า “ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมขณะที่เรายื่นข้อเสนอขเรา กำลังเรียกร้อง กำลังใช้สิทธิเสรีภาพของเรา เราไม่รู้ว่าทำไมไฟถึงดับ เหมือนกับที่เราไม่รู้ว่าทำไมพี่น้องที่กำลังมาพวกเขาถึงโดนสกัดกั้น ทำไมเขาถึงโดนค้นรถ พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคน เขาได้รับปัญหาจากการจัดการทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องของรัฐ”

จากนั้นไฟฟ้าได้กลับมาใช้ได้ปกติและมีการแถลงต่อไป

