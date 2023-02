บิ๊กตู่ เด็ดพุดซ้อน มอบ ‘นางงามจักรวาล’ จ้ออิงลิชรัวๆ รับดูงบ ‘หนุนไทย’ เจ้าภาพปีหน้า

‘บิ๊กตู่’ เปิดทำเนียบ ต้อนรับนางงามจักรวาล แซวสื่อใครสวยสู้ได้ให้มาประชัน ‘มอบ’ ดอกพุดซ้อนวันวาเลนไทน์ ดันจัดประกวดเป็นซอฟต์เพาเวอร์ของไทย บ่นสื่อ ยุ่งกับชีวิตกูจัง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้พบกับคณะนางงามจักรวาลที่มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการเป็น เจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจักรวาลในปีหน้า

โดยเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะนางงามลงมาบริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 นายกรัฐมนตรีได้พูดแซวผู้สื่อข่าวว่า “ถ้าใครคิดว่าสวยกว่าให้ลุกขี้นมายืนคู่เลย” ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า “สู้ไม่ได้” นายกรัฐมนตรี จึงเอามือทาบอก พร้อมบอกว่า “คนงาม งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า” ก่อนที่นายกรัฐมนตรี มอบดอกพุดซ้อนที่เด็ดมาจากข้างตึกไทยคู่ฟ้ามามอบให้นางงาม ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวกระเซ้าว่านายกรัฐมนตรียืนตัวแข็ง ยิ้มเกร็งๆ พล.อ.ประยุทธ์จึงพูดติดตลกเบาๆ ว่า ยุ่งกับชีวิต (กู) จริง (เสียงกูอยู่ในลำคอ)

จากนั้นนายกฯได้ทำสัญลักษณ์ไอเลิฟยู พร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า “Valentine for all of you” และ “Hello Thailand Hello universe” ก่อนชักชวนให้นางงามเดินเยี่ยมชมความงามของทำเนียบรัฐบาล ซึ่งระหว่างเดินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องของงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมจะนำไปพิจารณา ส่วนประโยชน์จากการจัดประกวดจะทำให้คนมาเที่ยว มาดูนางงาม มาพักโรงแรม ร้านอาหาร เป็นซอฟต์เพาเวอร์ของไทย