นายกฯ ปลื้ม ไทยติดอันดับ 59 ‘คุณภาพชีวิตดี’ ของ WorlData.info ที่ 3 ในอาเซียน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี ไทยติดอันดับที่ 59 จากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทั่วโลกของ WorlData.info และถือเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน โดยได้คะแนนสูงสุดด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีกับผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทั่วโลก (Comparison of quality of life worldwide) จากเว็บไซต์ WorlData.info ซึ่งเป็นฐานเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม สำหรับการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้จัดลำดับให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 59 ด้วยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55 คะแนน และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เว็บไซต์ WorlData.info จัดอันดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) โดยการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน 134 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 59 มีคะแนนเฉลี่ย 55 คะแนน จากดัชนี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and economic stability) 63 คะแนน 2. ด้านระบบกฎหมายและสิทธิพลเมือง (Legal system and civil rights) 40 คะแนน 3. ด้านบริการสุขภาพ (Health services) 71 คะแนน 4. ด้านความปลอดภัย (Safety) 80 คะแนน ซึ่งเป็นด้านที่ไทยได้คะแนนสูงที่สุด 5. ด้านภูมิอากาศ (Climate) 46 คะแนน 6. ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Costs and expenses) 55 คะแนน และ 7. ด้านความเป็นที่นิยม (Popularity) 42 คะแนน โดยไทยมีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 71 คะแนน และมาเลเซีย 58 คะแนน

“นายกรัฐมนตรียินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนถึงความจริงจัง และความสามารถในการบริหารจัดการ ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ซึ่งสำหรับรัฐบาลแล้วไม่มีอะไรสำคัญกว่าความปลอดภัยของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีกด้วย” นายอนุชาฯ กล่าว