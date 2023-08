‘อิ๊ง’ โพสต์ไอจีสตอรี่เผยเรื่องราวอบอุ่นของ ‘ทักษิณ’ ประกอบเพลง whatever Will Be, Will Be (คลิป)

‘อิ๊ง’ โพสต์ไอจีสตอรี่ เผยเรื่องราวอบอุ่นของ ‘ทักษิณ’ ประกอบเพลง whatever Will Be, Will Be (คลิป)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรม ความยาว 1 นาที ประกอบเพลง Que Sera, Sera (Whatever will be, will be) เวอร์ชั่นเสียงประสานของเด็ก พร้อมแคปชั่นคำแปลภาษาไทย ซึ่งเนื้อหาของเพลง เป็นเรื่องราวของเด็กที่ถามถึงอนาคตในตอนโตที่มองไม่เห็น ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิด

ส่วนภาพในคลิปวิดีโอเป็นเรื่องราวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคนในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งจบคลิป เป็นภาพที่นายทักษิณกลับเมืองไทยครั้งล่าสุดและก้มกราบแผ่นดิน