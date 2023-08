ประกาศผลผู้ชนะรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ปลัดมท. ชื่นชมผลงานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soil, where food begins.) ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดิน (Road to World Soil Day) ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันดินโลก ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินในฐานะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับพวกเรา สู่การถ่ายทอดผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สู่การปลูกฝังจิตสำนึกและการจัดการดินที่ยั่งยืนทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ขอชื่นชมผลงานของผู้ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวดทุกคน ซึ่งตนได้ติดตามรับชมผลงานของทุกคนผ่านกลุ่ม Facebook: KM4Society (https://www.facebook.com/groups/1816843191833784) ซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจผลิตคลิปส่งเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิด Soils, where food begins.

“คณะกรรมการการตัดสินได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 คุณ Namlae Chuensonthipan รางวัลที่ 2 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา รางวัลที่ 3 : คุณวิหคน้อย ร้อยฝัน อิสระชนคนธรรมดา และรางวัล Popular Vote สำหรับคลิปวีดีโอที่มียอดไลค์มากที่สุด คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน นครพนม โดยผู้ชนะในแต่ละรางวัลจะได้รับเงินสด จำนวน 10,000 บาท 5,000 บาท 2,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และทีมงานผู้ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ กิจกรรมการจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิด Soils, where food begins. ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องทำด้วย Passion ถือเป็นการพัฒนางานตามหลักการแนวคิด RER หรือ Routine Job, Extra Job และ Report ซึ่งขอชื่นชมคณะทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างกิจกรรมด้วยแนวคิด Change for Good จากกลุ่มบุคลากรที่มีความตั้งใจจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั่วไปให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลสู่ความยั่งยืนต่อๆ ไป เพราะการปลูกฝังจิตสำนึกในทรัพยากรดินถือเป็นสิ่งพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การที่กระทรวงมหาดไทย ใช้แนวคิด ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข หรือ Great food from good soil for better life. เป็นธีมหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น เป้าหมายที่แท้จริง คือ การพัฒนาคน เพื่อให้คนไปพัฒนาพื้นที่ โดยจะต้องมีปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อการดำรงชีพให้ได้เสียก่อน หากยึดหลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงมาใช้ ทุกท่านจะพบว่า บันได ขั้นที่ 1-4 พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น เป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมี เพื่อก้าวหน้าสู่บันไดขั้นที่ 5-9 ได้แก่ ทำบุญ แบ่งปัน เหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น นำไปขาย และรวมกลุ่มเพื่อขยายผลต่อยอดสินค้า สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

ด้าน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดถึงรายละเอียดผลงานแต่ละรางวัล ดังนี้

Advertisment

รางวัลที่ 1 คุณ Namlae Chuensonthipan ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของดิน สอดคล้องกับแนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวัน โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอสั้นได้ที่ https://www.facebook.com/namlae.chuensonthipan/videos/227490903535511

รางวัลที่ 2 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้น จากมุมมองของเกษตรกรที่ต้องการจะขยายผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินให้มีการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ของดินที่ถูกต้อง สู่ความยั่งยืนไปยังลูกหลานในอนาคต โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอสั้นได้ที่ https://www.facebook.com/reel/716502436906166

รางวัลที่ 3 : คุณวิหคน้อย ร้อยฝัน อิสระชนคนธรรมดา ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน พร้อมเล่าเรื่องผ่านบทเพลงที่เข้ากับยุคสมัยชวนให้คนทั่วไปร่วมติดตาม โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอสั้นได้ที่ https://www.facebook.com/Jannarongboonraksa/videos/300139289051393

และรางวัล Popular Vote สำนักงานพัฒนาชุมชน นครพนม ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงถึงการบำรุงดินด้วยการห่มดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ช่วยทำให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการสร้างอาหารที่มีคุณภาพ โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอสั้นได้ที่ https://www.facebook.com/reel/235988459335519

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงาน KM4Society และผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกภาคส่วน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมดีๆ ด้วยแนวคิด Change for Good เช่นนี้อีก ในครั้งต่อๆ ไป และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ที่ร่วมส่งเสริมและขยายผลการปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการ “ดิน” ที่ยั่งยืน และสำหรับท่านที่ไม่ได้รางวัลผมขอชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทุกท่านได้สานต่อเจตนารมณ์แห่งการสร้างความยั่งยืน จากความตั้งใจที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้แก่โลกใบนี้ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกและแบ่งปันความรู้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืน และขอให้ร่วมติดตามกิจกรรมดีๆ ในลักษณะนี้ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง” นายสุทธิพงษ์กล่าว