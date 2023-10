‘เพิ่มพูน ชิดชอบ’ ทำบุญวันเกิด วัดปทุมฯ ‘ศักดิ์สยาม’ ร่วมอวยพร 2 พี่น้อง

บิ๊กอุ้ม ทำบุญวันเกิดวัดปทุมฯ ศักดิ์สยาม ร่วมอวยพร 2 พี่น้อง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่วัดปทุมวนารามราชวิหาร พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.ต.อ.เพิ่มพูน ในวัย 62 ปี โดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย

ขณะที่ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเตด ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 4 ตุลาคม งดจัดงานวันเกิด และจัดพิธีปะกำช้างอย่างเช่นทุกปี เนื่องจากต้องนำทีมบุรีรัมย์ยูไนเตด ไปเยือนทีม เวนท์ฟอเรท โคฟุ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมป์เปี้ยนลีก

ขณะที่ นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ ลูกชายคนโตของ “เนวิน ชิดชอบ” ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัว และว่า “เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันเกิดเพราะภาระหน้าที่.. สุขสันต์วันเกิดนะครับ love you always see you soon”