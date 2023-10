นายกฯ ชื่นชม การสร้างความยั่งยืน มท. ร่วมมือ ยูเอ็น ในงาน SX2023

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ Hall 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณกีต้า ซับบระวาล (Mrs.Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายเรอโน เมเยอร์ (Mr.Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme : UNDP) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และประธาน SX2023 ในโอกาสตรวจเยี่ยมบูธกระทรวงมหาดไทย ภายในงาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 ซึ่งในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย และแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน และได้กล่าวชื่นชมการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งได้รับชมการนำเสนอกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข” และกิจกรรมอื่น ๆ ภายในบูธ อาทิ เส้นทางความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนของกระทรวงมหาดไทย การสร้างตัวแบบและการขยายผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน นิทรรศการผลงานในระดับพื้นที่ผ่านดิจิทัลบอร์ด กิจกรรม Live Action รวมทั้งได้ร่วมเยี่ยมชมบูธสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วย ซึ่งการมาเยี่ยมชมของท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยี่ยมชมที่บูธ นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะผู้จัดงาน SX2023

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า งานกิจกรรม Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทยจะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สิ่งที่คนมหาดไทยได้ทุ่มเท เสียสละ ใช้กำลังแรง และกำลังใจ ร่วมกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ มานำเสนอให้กับสาธารณชนและสายตาประชาคมโลกได้รับรู้ ผ่านการจัดงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“ในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทุกคน ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวราชสีห์ที่มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าเพื่อทำให้ประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ของการยกระดับความสามารถ ยกระดับความตระหนักรู้ของประชาชน และขีดความสามารถของหน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนลงสู่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ท้องถิ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น และทีมงานของ UN ประจำประเทศไทย ตลอดจนถึงพันธมิตรอื่น ๆ ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติตามความเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และจะหารือร่วมกันเป็นระยะ ๆ เพื่อทำให้โลกใบเดียวของเราทุกคนได้มีอายุยืนยาว เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีของลูกหลานเราตราบนานเท่านาน ด้วยแนวคิด Change for Good สมดังเจตจำนงและความประสงค์ของพวกเราทุกคนทุกประการ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน เพื่อคนไทยกว่า 69 ล้านคน ร่วมกับสหประชาชาติ “โลกนี้เพื่อเรา”” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ด้านดร.วันดี กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีในประเทศไทย ด้วยหลักการทำงานในการพัฒนาคนให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ หรือเรียกว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีไทยโดยมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นทุนให้สตรีได้รวมตัวกันทำอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ขณะนี้มีสมาชิก 14 ล้านคน รวมถึงการพัฒนาผู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม OTOP หรือโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดพลังในการรวมตัวเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าจำหน่ายต่อไป ซึ่งการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่บนพื้นฐานการทำให้ทุกครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทำให้คนได้พึ่งพาตนเอง ด้วยการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อันจะเป็นส่วนช่วยป้องกันการหิวโหยหรือการอดอยาก และขณะเดียวกันช่วยทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นกำลังใจในการสานต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้วยแนวคิด Change for Good สู่เป้าหมายการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN ผนึกกำลังร่วมกับกลไกการทำงานภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บนพื้นฐานวิถีชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของกระทรวงมหาดไทยได้ภายในงาน SX2023 ซึ่งจัดถึงวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งที่ดี Change for Good นำไปสู่การสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน “Good Balance, Better World for Sustainable”